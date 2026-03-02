Klon, dvojnik ili samo estetski zahvat? Evo što stručnjaci kažu o izgledu Jima Carreyja u Parizu

Glumac Jim Carrey (64) u četvrtak je u Parizu primio počasnu nagradu za životno djelo na dodjeli francuskih filmskih nagrada César. No umjesto priznanja, u središtu pozornosti našao se njegov izgled. Carrey, koji se posljednjih godina rijetko pojavljuje u javnosti, pojavio se s dugom kosom i primjetno punijim, zategnutijim licem. To je bilo dovoljno da društvene mreže krenu s analizama, a pojedini korisnici otišli su toliko daleko da su tvrdili kako osoba na pozornici uopće nije on.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Teorije koje su se proširile TikTokom i X-om kretale su se od nevjerojatnih do potpuno apsurdnih. Najglasnija je tvrdila da je 'pravi' Jim Carrey mrtav ili otet te da ga je na pozornici zamijenio klon ili dvojnik. Kao navodne dokaze korisnici su dijelili usporedne fotografije, uvjeravajući jedni druge da se struktura njegovih jagodica i čeljusti znatno razlikuje od prijašnje. Drugi su se fokusirali na boju očiju, uvjereni da su Carreyjeve prirodno tamnosmeđe, dok su pod reflektorima u Parizu djelovale svjetlije. Neki su čak tvrdili da je glumac viđen kako potpisuje autograme desnom rukom, iako su bili uvjereni da je ljevak.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Ulje na vatru dolio je poznati vizažist i majstor transformacije Alexis Stone. Na svom je Instagramu objavio zagonetnu fotografiju protetičke maske, perike i umjetnih zubi uz opis: 'Alexis Stone kao Jim Carrey u Parizu'. Mnogi su to protumačili kao potvrdu da je cijeli nastup bio pomno režirana prijevara. Ubrzo su se društvene mreže užarile, a rasprava o Carreyjevu životnom djelu pala je u drugi plan.

Dok su se teoretičari zavjere nadmetali u maštovitosti, stručnjaci su ponudili znatno prizemnija objašnjenja. Oscarom nagrađeni majstor za protetiku David Malinowski odlučno je odbacio tvrdnje o maski. Za LADbible je izjavio da je osoba na pozornici '100 posto Jim Carrey' te da na njegovu licu nema nikakvih protetičkih dodataka. Dodao je i kako bi održavanje takve maske tijekom višesatne ceremonije bilo praktički nemoguće. Brzo je demantirana i teorija o navodnoj ljevorukosti. Pokazalo se da je potekla iz nepouzdanih odgovora umjetne inteligencije, dok starije snimke jasno pokazuju da se glumac služi desnom rukom.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Kao najizglednije objašnjenje Carreyjeva promijenjenog izgleda nameću se estetski zahvati. Pojedini plastični kirurzi procjenjuju da je glumac vjerojatno koristio filere hijaluronske kiseline u srednjem dijelu lica i području jagodica, što može uzrokovati privremenu natečenost i takozvani 'stakleni' izgled kože. U kombinaciji s dugom kosom i svježe obrijanim licem, svaka promjena ili trag starenja djeluju izraženije, osobito kod osobe koja se godinama rijetko pojavljivala u javnosti.

U međuvremenu su se oglasili i službeni izvori kako bi prekinuli nagađanja. Predstavnik glumca kratko je potvrdio da je Carrey osobno prisustvovao ceremoniji. Detaljniji je bio Gregory Caulier, glavni delegat nagrade César, koji je otkrio da je njegov dolazak planiran mjesecima unaprijed.

​​- Njegov posjet planiran je još od ljeta. Mjesecima je vježbao svoj govor na francuskom, pitajući me za točan izgovor pojedinih riječi - izjavio je Caulier za Variety te dodao kako je glumac u Pariz stigao u pratnji svoje partnerice, kćeri, unuka i dvanaest bliskih prijatelja.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS