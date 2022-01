Što osjećam? Pa sretan sam i pun ljubavi jer je završeno snimanje, ali sad nastupa malo straha kako će serijal ljudima sjest, a ima tu i treme i strepnje koliko će biti gledano. Osjećam, dakle, sve osim mržnje i ljutnje. Rekao nam je to Robert Knjaz, autor novog HRT-ovog serijala "Osjećaji", a koji će prvu epizodu imati u nedjelju 16. siječnja.

Evo kako su to složili u najavi: "S HRT-a širi se uzbudljiva vijest, stiže nam emisija o osjećaja šest! Nova zabavna i poučna emisija autora Roberta Knjaza bavi se našim svakodnevnim životnim suputnicima: srećom, tugom, ljubavlju, mržnjom, strahom i ljutnjom. Bilo virtualno, bilo fizički posjećujemo različite svjetske zemlje da bismo otkrili kako emocije oblikuju različite kulture. Osjećaje raskrinkavaju domaći i svjetski stručnjaci, među njima i profesor za plakanje iz Japana, kao i Etiopljanin - svjetski rekorder u najdužem smijanju".

Dosta toga nas je Knjaz svojim emisijama dosad poučio, a sad se opet otisnuo u svijet kako bi nam približio osjećaje, odnosno otkriva nam zašto ljubav iskazujemo sočnim poljupcima, a ljutnju sočnim psovkama. Bitno da je sočno.

Otkriva u serijalu i koja je razlika između tuge i depresije. "Razgovaramo s čovjekom koji ne osjeća baš nikakav strah te sa stanovnicima Ruande koji, nakon genocida, ne osjećaju mržnju već žive zajedno krvnik i žrtva. Upoznavajući osjećaje, upoznaj samoga sebe i nauči upravljati svojim emocijama. O, čemeru! O, tugo! Nećete još dugo! Mlado i staro plače od sreće, nek' bujica osjećaja s HRT-a poteče", najavljuje se novi serijal.

Brine Knjaz za stanje nacije, pa je tako ovo njegovo djelo i poučno, ne samo zanimljivo i zabavno, što vjeruje da će biti.

- Ima u svakoj epizodi i korisnih savjeta. Uz puno zanimljivosti o vašim osjećajima ljudi mogu puno naučiti o sebi, ali i kako biti sretni - rekao nam je Knjaz pa malo prisnažio o spomenutim savjetima:

- Naprimjer u serijalu imamo savjete kako se kvalitetno posvađati u nekoliko koraka, pa kako zadržati ljubav, kako kontrolirati tremu ili ljutnju da ne porazbijaš tanjure ili nekom izgrebeš auto.

A kad smo već kod ljutnje, to je jedna od stvari koje će pamtiti. Snimali su u Americi, u Las Vegasu, a restoranu je ime "Dick's Last Resort". Dovoljno je reći da baš nije ono na što smo navikli, a "gost je uvijek u pravu" tamo baš i ne prolazi.

- To je epizoda s mržnjom. U ovom restoranu se svi vrijeđaju, gosti vrijeđaju konobarice i konobare, oni vrijeđaju goste. Atmosfera je, zapravo, vrlo zabavna. Kad shvatiš da možeš ispoljiti i najnegativnije emocije, a nitko ti neće zamjeriti, dosta je oslobađajuće. Na kraju se smiju i svi odlaze sretni - otkrio nam je Knjaz.

Kad je već išao po svijetu, ugodno, a još i korisnije, bilo je kod njegova prijatelja Ipiteka, poglavice kenijskog plemena Masai. Bio je tamo kad je snimao "Koledžicom po svijetu" s Majom Šuput. Skupio je tamo korisnih informacija.

- Išao sam tamo jer su sasvim različiti od nas, da provjerim kako se različite kulture odnose prema osjećajima, npr. u ljubavi jer oni žive u poligamiji neki s čak 11 žena. Ali i težnja prema sreći je drugačija van Hrvatske pa na istoku, npr. u Japanu, ne teže toliko sreći koliko miru u srcu. No, zato su Norvežani u vrhu i oni nam daju savjete kako biti sretni - rekao je Knjaz pa nastavio, i dalje u laganom "šoku".

- Saznat ćemo i kako su Hrvati sa 79. mjesta, skočili na 23. mjesto na ljestvici najsretnijih ljudi na svijetu. I to u koroni. I dalje se čudim tome, a čudi se i čovjek s Gallupova instituta.

Istražio je Knjaz i tugu, odnosno "što se događa u tvom tijelu kada gledaš film Titanic ili ti umre netko blizak. Razgovaramo s profesorom za plakanje iz Japana i s pokretačem pogrebnih plesova u Gani". Bavili su se i "lijekovima" protiv tuge, u narodu su to čokolada i shopping, ali otkivaju i razliku između tuge i depresije.

- Negdje su sprovodi čak i bizarni, ljudi se vesele i plešu. U Gani na 90 posto sprovoda dolaze uniformirani plesači, svi se smiju i vesele. Pričali smo s tim čovjekom koji je to započeo, samo se nadam da će raditi ovakve tulume i kad meni kucne zadnja ura.

A ljubav nas veže i spaja, pa je Knjaz istražio zašto je tomu tako, u emisiji koju najavljuje kao "idealnu za dvoje. S upaljenim svijećama". Duboko ga se dojmila emisija o strahu.

- Razgovarali smo s čovjekom koji ne osjeća strah. Stvarno mu nije lako u životu, on sam sebe mora neprestano upozoravati na opasnosti. Je malo tko od nas bi preživio dan da nemamo i strah kao osigurač, stradali bi na prvom prelazu preko ceste. No preporučujem i epizodu o ljubavi koja ide na Valentinovo za one koji žele pronaći ili zadržati ljubav. Uglavnom, ovo je zabavni i poučni serijal koji govori o svima vama koji ovo čitate - zaključio je Knjaz.