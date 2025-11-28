Obavijesti

'VATRENA' NAVIJAČICA

Ivana Knoll otvoreno: 'Kad bih ušla u restoran, praktički bi ga zatvorili, spuštale bi se rolete...'

Ivana Knoll otvoreno: 'Kad bih ušla u restoran, praktički bi ga zatvorili, spuštale bi se rolete...'
Foto: Instagram

Nakon godina viralne popularnosti, Ivana Knoll otkriva kako izgleda njezin stvarni put do uspjeha. Glazba joj je postala glavni fokus, a podrška svjetskih DJ-eva daje joj novi vjetar u leđa

U velikom razgovoru za Net.hr, Ivana Knoll otvoreno je progovorila o nagloj popularnosti, šoku koji je doživjela nakon Svjetskog prvenstva, kaotičnim situacijama kroz koje je prolazila i novom životnom poglavlju u kojem se okreće glazbi i DJ karijeri.

Govorila je o trenutku kada je sve počelo, o tome kako je preko noći postala globalna tema — i o posljedicama koje javnost nikada nije vidjela.

- Trenutno sam ekstremno uzbuđena jer je izašla moja prva pjesma koju sam ikad napravila – i to na Hardwellovom labelu - rekla je na početku razgovora, naglašavajući koliko joj znači priznanje iz glazbene industrije. Takav početak, priznaje, dao joj je snažan poticaj: „To mi je bio ogroman vjetar u leđa.“

Prisjetila se i trenutka kada se prvi put pojavila na tribinama Svjetskog prvenstva, ne sluteći da će samo jedna fotografija promijeniti tijek njezina života.

- Deset minuta nakon što je utakmica krenula, dečko mi pokazuje mobitel: ‘Vidi! -  ispričala je. U tom trenutku, mislila je da će završiti tek u masovnoj galeriji navijača — ali sudbina je imala druge planove.

ARHIVA: Hrvatska u Moskvi osvojila srebrnu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu - 2018.
Popularnost je eksplodirala preko noći. Fotografije su se širile nevjerojatnom brzinom, mediji su je počeli pratiti, a broj pratitelja rastao je iz minute u minutu. I dok je svijet gledao spektakl, ona je pokušavala ostati “normalna” usred kaosa.

- Bez menadžera, bez agencije, bez PR-a, bez odvjetnika i bez tima - opisala je svoj početak. Sve je radila sama — organizaciju, dogovore, nastupe, komunikaciju s novinarima i suradnicima. Nije imala nikoga tko bi je usmjeravao, štitio ili filtrirao pritisak globalne pažnje.

FOTO Ups! Knoll u problemima. Popustile su trake koje su joj držale grudi. Sve joj se vidi
FOTO Ups! Knoll u problemima. Popustile su trake koje su joj držale grudi. Sve joj se vidi

Ubrzo je shvatila da slava ima cijenu. Posebno pamti scenu sa Svjetskog prvenstva u Dohi.

 - Kad bih ušla u restoran — restoran bi se praktički zatvorio, spuštale bi se rolete - rekla je, otvoreno priznajući koliko ju je iznenadila reakcija ljudi oko nje. Kako je objasnila, bilo je trenutaka koji su bili toliko neočekivani i neobični da ih je teško i opisati. Najjednostavnije ih je sažela jednom riječju: „kaotično“.

Danas živi na relaciji Miami – Europa, fokusirana na glazbu, DJ-anje i vlastitu produkciju. Želi da je publika vidi kao umjetnicu, a ne samo kao navijačicu s tribina. Slava, kaže, nije promijenila njezinu srž. „To može hraniti ego, ali u suštini ti ne mijenja život. Ja sam ostala ista kao što sam bila i prije toga.“

Iako je put koji je prošla bio intenzivan, često težak i prepun neočekivanih obrata, Ivana danas djeluje stabilnije i sigurnije. Sada sama određuje ritam — i prvi put ima potpunu kontrolu nad onim što radi.

