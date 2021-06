Atraktivna navijačica Vatrenih, Ivana Knoll (28) sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz svoga života.

Sada je Ivana sa svojim pratiteljima podijelila kako je otputovala u Beograd. Prvo je podijelila Instagram priču sa bazena, a zatim je noć odlučila provesti u izlasku.

Ivana ja na sebi imala crni topić, a u prvom planu je bio njezin zanosni dekolte. Sudeći po Instagram pričama koje je ova navijačica podijelila sa svojim pratiteljima, ona se zabavila sa svojim prijateljicama u jednom noćnom klubu u Beogradu.

U klubu su bili toliko oduševljeni njezinim dolaskom da su preko velikog video zida objavili da je stigla u njihov klub.

- Knolldoll is in the house- pisalo je na velikom zidu kluba gdje je ona plesala cijele noći.

Jutro nakon izlaska testirala se na koronu, a snimak je podijelila na Instagramu.

- Ravno iz izlaska- napisala je Ivana koja je kasnije objavila i kako leti avionom iz Beograda.