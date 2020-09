Kod nas koncerti do 1000 ljudi, Slovenci traže pomoć, a Nijemci provode eksperiment na publici

Fizička udaljenost između posjetitelja trebala bi biti 1,5 metra, a 4 metra između posjetitelja i izvođača na sceni. Koncerti u zatvorenom prostoru u Hrvatskoj smiju imati do 500 posjetitelja, a oni na otvorenom do 1000 ljudi

<p>Glazbena industrija posljednjih je šest mjeseci korona krize u ozbiljnom kolapsu. Estradnjaci i 'veliki igrači' žale se jer im je propalo unosno ljeto i praktički sve veće svirke, oni 'mali', nazovimo ih gažeri, ionako prije pojave virusa i zabrana djelovanja nisu akumulirali prihode koji bi ih danas ostavili mirnima u ovakvoj situaciji. Pritisak je sve snažniji na Stožer, a udruženi glazbenici potražuju svoja prava i naknade, no 'normalne' koncerte, posve je izgledno, na još neko vrijeme mogu zaboraviti. </p><p>Ipak, kap koja je za mnoge 'prelila čašu', bilo je nedavno kažnjavanje organizatora koncerata u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti. U otvorenoj, nenatkrivenoj garaži muzeja prvog vikenda u rujnu upriličen je dvodnevni hip hop festival Drito, a onog sljedećeg koncerti bendova Nipplepeople i Pips, Chips & Videoclips. Na svim tim nastupima utvrđeno je nepoštivanje epidemioloških mjera te su organizatorima propisane prekršajne kazne u novčanom iznosu od 30.000 kuna, što je podiglo mnogo prašine. </p><p>Jedan razlog za revolt svakako je taj što se pokazalo da Stožer 'trenira strogoću' na mjestima i akterima za koja procjenjuje da to može, dok je potpuno jasno da su oni drugi zaštićeni i amnestirani svake epidemiološke krivnje. Drugi je, dakako, taj što ni šest mjeseci nakon eskalacije i 'novih normalnih' okolnosti nije dovoljno jasno što se smije, a što ne. Pravila se mijenjaju iz tjedna u tjedan, a nisu posljednjih mjeseci uvijek bila ista ni u svim županijama, a posebice na razini regije ili pak Europske unije. </p><p>U Hrvatskoj su tako trenutačno na snazi sljedeće epidemiološke preporuke HZJZ-a, kad su u pitanju umjetničke izvedbe, kulturni programi i manifestacije. Fizička udaljenost između posjetitelja trebala bi biti 1,5 metra, a 4 metra očekuje se udaljenosti između posjetitelja i izvođača na sceni. Preporučuju se sjedeća mjesta, a plesnim podijima je 'odzvonilo'. HZJZ je odredio i najveći dozvoljeni broj posjetitelja na spomenutim događanjima. U zatvorenim prostorima dopušten je ulaz najviše 500 posjetitelja, dok ta brojka na otvorenom iznosi 1000. Osjetno manje ljudi od tog maksimuma bilo je u otvorenom prostoru MSU-a, mjerila se posjetiteljima temperatura, dijelile su maske, no ipak je nastao problem. Pojedinci u publici, vjerojatno osokoljeni prvim koncertnim iskustvom još od zime, bili su previše prisni i nisu zadržavali dovoljan razmak. Kako točno tome doskočiti? Nije uopće jasno. </p><p>Slična pravila kao u Hrvatskoj vrijede i u nekim drugim zemljama. U Srbiji je, primjerice, maksimalan broj posjetitelja na ovakvim okupljanjima još manji i iznosi 200 ljudi, uključujući i otvorene prostore, a sve slične epidemiološke mjere vrijede na onim rijetkim događanjima koja se na kraju ipak odigraju. U susjednoj Sloveniji na koncertu smije biti između 50 i 500 ljudi, ovisno o veličini i tipu koncertnog prostora, a propisana distanca između publike i izvođača još je veća. Tamošnja udruga glazbenika i kulturnih djelatnika od Vlade upravo zahtijeva pomoć od u mjesečnom iznosu od 700 € za sve one kojima je onemogućen normalan rad za vrijeme korona krize. Sličan potez već su ostvarile britanska, njemačka i talijanska vlada, koje su milijardama eura podržale kreativni sektor u ovim teškim danima. I tamo, dakako, vrijede restrikcije kad su u pitanju glazbeni nastupi.</p><p>Ipak, veće zemlje predviđaju i nešto veće brojke. Sredinom kolovoza u Velikoj Britaniji se odvio prvi koncert u novim 'normalnim' okolnostima, a organizator je dobio zeleno svjetlo za 2500 ulaznica, no grupe ljudi od po maksimalno pet posjetitelja morale su biti međusobno odvojene.</p><p>Imaju li sve te restrikcije zapravo smisla trude se saznati Nijemci, koji su krajem kolovoza u Leipzigu organizirali eksperimentalni koncert s 1500 ljudi u zatvorenom, manjem prostoru. Da nije bilo maski, rekli bismo 'kao u starim vremenima'. Riječ je o volonterima koji su na ovaj način dobrovoljno sudjelovali u istraživanju cijenjenog sveučilišta Martin Luther University of Halle-Wittenberg, čije će spoznaje o širenju virusa, nadaju se, pomoći u boljem razumijevanju riskantnih i onih manje opasnih društvenih interakcija.</p><p> </p>