Često mi Natalija, kad radimo, kaže ‘Ej, rođače’. Daljnji smo rod, njena majka Branka Bilić i ja smo bratić i sestrična u drugom koljenu, objasnio nam je Marko Torjanac. A rođaci zajedno igraju u predstavi Planet Arta “Tko je ovdje lud” koja je na rasporedu u zagrebačkoj Maloj sceni, uz smanjen broj gledatelja, a može se pogledati i uživo online u realnom vremenu ove nedjelje u 20 sati, ili od ponedjeljka “na zahtjev”.

Ova se predstava sastoji šest isprepletenih crnih psihoterapeutskih komedija preispituju granicu “normalnoga” u svijetu punom eksplozija, pobijenih Vlada, stvarnih zečeva iz virtualnog svijeta, zagorenih kobasica u bijelom sosu i susreta s Bogom. Iščekujući skoru kataklizmu, naši protagonisti traže utočište u klinici Eden, a nas puštaju kući s pitanjem s koje strane ludila mi odabiremo biti - opis je predstave.

Ravnatelj Planet Arta se nadovezao...

- A eto, kod nas ludilo ostaje u obitelji - našalio se Torjanac i nastavio:

- Jedan dio obitelji je otišao u Sloveniju, drugi ostao u Hrvatskoj i sad smo se opet ovdje spojili.

“Novo kazalište” nakon zimske stanke krenulo je prošle nedjelje predstavom “Velika zvjerka”. Reakcije su i dalje sjajne.

- Predstava i prijenos su super. A ideja za on line mogućnost gledanja predstava Vam je odlična. Predlažem da i nakon ove lude situacije s koronom i dalje imate mogućnost on line gledanja. Ima dosta ljudi koji iz razno raznih situacija ne mogu do kazališta, a rado bi pogledali predstavu - samo je dio jednog od komentara.

Za one malobrojne, zbog mjera, koji dođu u Malu scenu, nakon predstave očekuje i sad već tradicionalno piće s ekipom iz predstave.

- Ali uz pridržavanje mjera - dodao je Torjanac. Ulaznice za Malu scenu uživo se mogu kupiti na www.planet-art.hr, a za online gledanje na linku https://live.planet-art.hr/.