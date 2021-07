Splitsku vampiricu Olju Einfalt Mihovilović (58) prošli tjedan na aerodromu dočekalo je neugodno iznenađenje. Naime, ona se pokušala se ukrcati na let za Beograd no, djelatnici zračne luke u Kaštelima nisu je pustili zbog toga što nije imala negativan PCR test na koronu. Razočarana cijelom situacijom počela je tražiti način da ipak odleti u Srbiju no, nije uspjela. Kako je to sve izgledalo opisala je za Slobodnu Dalmaciju.

POGLEDAJTE VIDEO

Naime, prema novim pravilima od 13. srpnja, stranim državljanima koji ulaze u Srbiju više nije dovoljno samo cijepljenje, već moraju napraviti i PCR test na koronu. Vampirica to, očito, nije znala.

- Još ne mogu vjerovati da me nisu pustili, a cijepljena sam. Ali uistinu je moja pogreška jer se nisam dovoljno dobro informirala. Mislila sam kako mi je dovoljno pokazati potvrdu o cijepljenju - ispričala je Einfalt Mihovilović, prije tjedan dana kada joj je ovaj događaj pomrsio planove u Beogradu.

S obzirom na to da se nije uspjela ukrcati u avion, Olja se žalila kompaniji Air Serbia i tražila novu kartu ili odgodu iste no, oni su je odbili i rekli da ne mogu to napravit, stoga joj je karta propala. Splićanki nije preostalo ništa drugo osim da kupi novu povratnu kartu.

Nedugo nakon spornog događaja, Olja je za Slobodnu Dalmaciju rekla kako se razočarala osobljem u zračnoj luci. Tamo su joj, kako ona tvrdi, dvije službenice na aerodromu rekle da tamo ne može napraviti test na koronu i da se u vezi svega obrati srpskoj ambasadi.

- Kad sam joj rekla da to nisam znala i upitala je mogu li se testirati odmah sad na aerodromu, rekla mi je da ne postoji mogućnost i da mogu zvati srpsku ambasadu u Zagrebu. Njena druga kolegica to je sve potvrdila klimanjem glave. Ambasadu smo zvali više od 30 minuta ali se nitko nije javio, a nije mi uopće jasno zašto su nam rekle da njih zovemo. Dok smo pokušavali naći način da se ukrcamo isteklo nam je vrijeme i avion je otišao bez mene - ispričala je vampirica.

- Također sam ostala neugodno iznenađena jer mi je Air Serbia odbila promijeniti datum povratne karte pod izlikom da je sve to jedna karta, iako na svojim internetskim stranicama reklamiraju da je promjena datuma besplatna do dan prije leta. Tako da mi je propala i povratna karta koja nije trebala biti ukinuta, sve skupa me to stajalo oko 300 eura - dodala je.

Slobodna Dalmacija u vezi ovog slučaja kontaktirala je Zračnu luku u Splitu, gdje su spornu situaciju provjerili sa službenicima i kompanijom Air Serbia.

- Prije svega, žao nam je što se gospođi to dogodilo. Naše djelatnice postupile su po pravilima i rekle joj kako mora zadovoljiti jedan od tri uvjeta za putovanje u Beograd: to je negativan PCR test, potvrda o cijepljenju priznata od Republike Srbije ili potvrda o preboljenu koronavirusa. Nije točno da su joj komunicirale kako na aerodromu ne može napraviti test na koronu. Uputile su je na to, međutim, čak i da je napravila PCR test koji se jedini priznaje za Srbiju (brzi antigenski test ne priznaju osim ako ne dolazite iz SAD-a), gospođa ne bi ušla u avion, jer je potrebno nekoliko sati da se dobiju rezultati. Netočno je i da su joj kolegice rekle da zove srpsku ambasadu - objasnio im je Mate Melvan, šef službe prihvata i otpreme putnika.

Nema veze što nije u Srbiji, sada je bitan Rogoznica

Nakon što je plan za odlazak u Srbiju propao, Olja se bacila u nove pustolovine. Naime, nova najveća želja joj je upoznati bivšeg muža Doris Pinčić (32), Borisa Rogoznicu (31).

- Volim slušati njegove pjesme, a na festivalu sam mu prišla iz prijateljskih razloga, da mu kažem kako smo možda čak i rođaci jer imam rodbinu u njegovu mjestu. Tamo kod Rogoznice i oko Sukošana. Međutim, prepao se kad me vidio s bičem u ruci, ne zamjeram mu - rekla je Olja.

Od svog plana neće odustati, a na Instagramu je objavila i fotke na kojima drži mobitel u ruci dok na zaslonu stoji Borisova fotografija.

- Evo danas sam odlučila napraviti pletenice samo za njega, da mu u tako ležernom izdanju pošaljem pusu iz Splita - izjavila je za Slobodnu Dalmaciju.