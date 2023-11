'Koikoi' opet sviraju u Zagrebu: Nakon 80 koncerata željeli smo se vratiti tamo gdje smo i počeli

Beogradska ekipa Koikoi, Marko Grabež, Emilija Đorđević, Ivana Miljković i Ivan Pavlović Gizmo teško da su mogli poželjeti bolju turneju nakon debitantskog albuma - u dvije godine odsvirali su čak 80 koncerata, a sad su potpisali za uglednu francusku booking agenciju Voulez-vous Danser i pridružili se njihovom dugačkom popisu sjajnih nezavisnih imena.

U isto vrijeme bend je potvrdio Proto Tip kao predgrupu na zagrebačkom koncertu 17. studenog u Močvari.

U međuvremenu ih je i IMPALA uvrstila na '100 Artists To Watch' u 2022. godini i finale HEMI glazbene nagrade, bili su nominirani i kao jedan od 15 najboljih nadolazećih artista u Europi na Music Moves Europe Awards 2023., a nedavno su u Beogradu osvojili GODUM za najbolji novi bend.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ono što sviraju najkraće bi se moglo opisati kao indie rock, ali, kako su i sami opisali, album 'Pozivi u stranu' je mala svaštara i mješavina žanrova te svaka pjesma ima distinktivan zvuk. U razgovoru su nam objasnili zašto je to tako te što pripremaju za svoj već šesti koncert u Zagrebu.

- Bubnjar Gizmo i ja smo i ranije imali bend, a kad se on ugasio imali smo želju za novim i tako smo Ivanu upoznali na jam sessionu i krenuli kao trio. Improvizirali smo, eksperimentirali, tražili zvuk, upoznavali se i shvatili da ipak fali 'to nešto'. Kad je Emilija došla, uvela je strukturu i nakon par singlova imali smo i prvi nastup, na Hali Gali festivalu, ali onda je došao covid. Nitko nije imao koncerte i sve je stalo, no barem smo tako dobili vremena završiti album. Znali smo da imamo dobru stvar i to je nekako ključalo dok su se podigle restrikcije, bili smo jako nestrpljivi i željeli smo svirati - ispričali su nam Marko i Emilija.

Dodali su da je možda rezultat toga ovoliki broj koncerata u dvije godine, ali i da je svima trebalo vremena da se naviknu na 'slobodu', odlaske na evente, festivale i koncerte koji se još uvijek dovode u normalu. Obišli su jako puno hrvatskih gradova, od Čakovca do Šibenika i Knina, a nastupali su i na regionalnim festivalima, Exitu, OK Festu, Belgrade Beer Festu, INMusicu, Arsenalu, MENT-u u Ljubljani... Za mladi bend s jednim album, dojmljiva lista. Pitali smo ih kako gledaju na tu popularnost, koja je tajna?

- Mislim da to najviše opet dolazi od nas samih, prvenstveno mnogo sviranja, ne znam koji je bend u proteklih dvije godine imao 80 svirki, ali smo zahvalni na svim prilikama. Išli smo na svaki koncert koji bi nam menadžer zakazao, bilo to za pet, pedeset ili petsto ljudi i mislim da je to najbitnije, izlazak među ljude, da čuju da si tu, da si prisutan i sviraš - objasnila je Emilija, a uključio se i Marko.

- S druge strane moraš i biti dobar, vjerujem da se nekako proširio taj dobar glas i preporuke, često nam kao najjači adut ističu baš te live nastupe, pa su ljudi dolazili. Već vidimo i poznata lica, nose naše majice, znaju sve pjesme. Već pravimo i drugi, treći krug po nekim gradovima i onda jednom kad ih oduševiš, kad ih kupiš, to je to. Idući put će dovesti još dva, tri prijatelja i stvara se ta vjerna publika - dodao je.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Emilija, koja je također ranije imala bend, a sad je član i dua 'Emma & Jimmy' istaknula je kako joj je velika želja bila ići na turneje s vlastitim bendom, a iako se ona polako ostvaruje, od glazbe još uvijek ne žive. Svakodnevne obaveze kombiniraju sa svirkama vikendom, a sviraju kod Gizme. Svo slobodno vrijeme izdvajaju za studio.

Novi album možemo očekivati iduće jeseni. Trebao bi biti ujednačeniji, uz kako su je opisali, 'jasniju, muzičarskiju strukturu'. Uz to, istaknuli su da im je pomoglo to što su zajedno bili na mnogo koncerata, što ih je povezalo kao bend.

- Nastaviti s tom igrom da ne robujemo jednom žanru. Osjetit će se rasterećenost i širina jer smo u toj fazi gdje želimo dati prostora i vremena stvarima da dišu. Slušamo različitu glazbu, pa i to doprinosi razlici u glazbi koju stvaramo. Imali smo sreću zajedno slušati Tame Impalu, pa Idles na InMusicu, Warpaint i Viagra Boys, to su sve neki bendovi koji su nam uzori. Tako se povežemo i pod tim dojmom idemo na probe i pokušamo svirati iz nekog novog kuta, pa se može čuti i nečiji utjecaj. Kako bi pravio dobru glazbu, moraš slušati sve, čim se ograničiš na jedan žanr, suženi su ti kanali. Upijamo sve i skupljamo, nabacujemo i satima sviramo - tako dobijete Koikoi bend - rekli su u šali.

Raznolikost u pjesmama prate i zanimljivi spotovi, a Marko, koji je izvan glazbenih krugova poznatiji kao glumac beogradskog kazališta Atelje 212, te brojnim ulogama u filmovima i serijama, istaknuo je kako su uspjeli povezati s najkvalitetnijim imenima u umjetnosti, od filma i fotografije, do primijenjene umjetnosti. Daju ima odriješene ruke kod snimanja, ali uspiju i spojiti dvije umjetnosti - komponirali su glazbu za predstavu 'Otac'. Sve to govori da imaju velike planove i želje za stvaranjem, a istaknuli su i da danas nije dovoljno samo odsvirati nešto, već je biti glazbenik puno šire.

- U glazbi ne treba raditi kompromis u smislu da praviš samo ono što misliš da će ljudi slušati. Moraš se posvetiti i plasiranju muzike, menadžmentu, moraš se truditi i na društvenim mrežama, ne možeš samo izbaciti album i to je to. Trebaš imati proizvod i onda raditi na njegovu plasiranju jer živimo u vremenu vrhunca hiperprodukcije s toliko odličnih izvođača i možeš imati najjaču stvar, ali gdje je ona? Izgubi se. Vrijeme ti to diktira - objasnili su.

Nagrade su im dodatna potvrda za njihov rad, a posebno iskustvo im je, kako kažu, bila izvedba 'Misisipija' s Big Bendom RTS-a koju su Izveli na dodjeli GODUM nagrada, a novo iskustvo trude se priuštiti i fanovima.

- Sad nam kao zaštitni znak postaje da izvedemo nekoga iz publike da odsvira Misisipi s nama, uvijek mora bit barem jedan gitarist tu i uvijek bude jako zabavno gledati kako ulijeću na pjesmu. I onda budu uspješniji i od mene. Nedavno nam je i neki klinac od početka koncerta mahao trzalicom jer je htio svirati, znao je što se sprema. Tako da su koncerti stvarno uvijek super iskustvo - rekli su nam.

Do sad ih je hrvatska publika uvijek dobro dočekala, te su odradili i više koncerata nego u Srbiji, a u Močvari se, sad bez covid mjera, nadaju većem broju ljudi i odličnoj zabavi, uz, kako su najavili 'Koikoi u svom punom sjaju'.