Obavijesti

Show

Komentari 0
LIJEPO DRUŽENJE

Koja ekipa: Kandidate Života na vagi prvo je spojila emisija, a sada i i ljubav prema domovini

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Koja ekipa: Kandidate Života na vagi prvo je spojila emisija, a sada i i ljubav prema domovini
Foto: Instagram

Pobjednica 8. sezone showa Alina Pantseyeva objavila je fotografije iz Vukovara sa Marijom Bartulović, Domagojem Kotzbekom i Marijom Novak, koji su sudjelovali u posljednjoj sezoni

Popularni show "Život na vagi" poznat je po tome što mijenja živote, no često stvara i neraskidiva prijateljstva koja traju dugo nakon što se kamere ugase. Upravo je to dokazala Alina Pantseyeva, pobjednica 8. sezone okupivši ekipu iz čak dvije sezone showa na jednom zaista posebnom mjestu. Tako se našla s Marijom Bartulović, Domagojem Kotzbekom i Marijom Novak.

Na svom Instagram profilu podijelila je niz fotografija iz Vukovara, gdje se susrela s prijateljima koje je stekla zahvaljujući sudjelovanju u emisiji. Nasmijana ekipa, ogrnuta šalovima s prepoznatljivim hrvatskim obilježjima, pozirala je na ulicama Grada Heroja, a u večernjim satima i ispred Vukovarskog vodotornja, simbola otpora i zajedništva.

"Život na vagi donio nam je prijateljstvo i spojio čak dvije sezone. Ni to što dolazimo iz različitih krajeva Hrvatske – Blaca, Zaprešića i Vukovara – nije nas spriječilo da ovaj dan provedemo zajedno. Dan, bitan za nas i bitan za zemlju u kojoj živimo. Nadam se da ćemo imati još mnogo takvih dana, u lijepom društvu", napisala je.

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su u komentarima izrazili svoje oduševljenje i podršku. "Lipo vas je vidit ", "Bravo ekipa, izgledate odlično, iznutra i izvana❤️", samo su neke od poruka podrške koje su preplavile objavu, dok su mnogi ostavljali emotikone srca, što su učinile i voditeljice Marijana Batinić te Antonija Blaće.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Meri Goldašić: Da, razvodim se!
KRAJ BRAKA

Meri Goldašić: Da, razvodim se!

Influencerica je na svojim društvenim mrežama objasnila kako do razvoda nije došlo zbog 'jedne velike stvari', nego 'puno malih trenutaka'...
Meri Goldašić se razvodi. Evo kako se mijenjala. Smršavjela je, imala je estetske zahvate...
POZNATA INFLUENCERICA

Meri Goldašić se razvodi. Evo kako se mijenjala. Smršavjela je, imala je estetske zahvate...

Popularna influencerica Meri Goldašić (31) je potvrdila da se razvodi. Javnost ju je upoznala u showu 'MasterChef', gdje je pokazala svoje kulinarske sposobnosti, a od tada je prilično promijenila
Sudac Miss Universea podnio ostavku: Tvrdi da je Top 30 misica unaprijed odabrano
'improvizirani žiri'

Sudac Miss Universea podnio ostavku: Tvrdi da je Top 30 misica unaprijed odabrano

Glazbenik Omar Harfouch povukao se iz žirija izbora za Miss Universe samo tri dana prije finala 21. studenoga. Tvrdi da je tajni odbor za odabir bio “sastavljen od osoba s potencijalnim ozbiljnim sukobom interesa”

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025