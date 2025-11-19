Koja ekipa: Kandidate Života na vagi prvo je spojila emisija, a sada i i ljubav prema domovini

Popularni show "Život na vagi" poznat je po tome što mijenja živote, no često stvara i neraskidiva prijateljstva koja traju dugo nakon što se kamere ugase. Upravo je to dokazala Alina Pantseyeva, pobjednica 8. sezone okupivši ekipu iz čak dvije sezone showa na jednom zaista posebnom mjestu. Tako se našla s Marijom Bartulović, Domagojem Kotzbekom i Marijom Novak.

Na svom Instagram profilu podijelila je niz fotografija iz Vukovara, gdje se susrela s prijateljima koje je stekla zahvaljujući sudjelovanju u emisiji. Nasmijana ekipa, ogrnuta šalovima s prepoznatljivim hrvatskim obilježjima, pozirala je na ulicama Grada Heroja, a u večernjim satima i ispred Vukovarskog vodotornja, simbola otpora i zajedništva.

"Život na vagi donio nam je prijateljstvo i spojio čak dvije sezone. Ni to što dolazimo iz različitih krajeva Hrvatske – Blaca, Zaprešića i Vukovara – nije nas spriječilo da ovaj dan provedemo zajedno. Dan, bitan za nas i bitan za zemlju u kojoj živimo. Nadam se da ćemo imati još mnogo takvih dana, u lijepom društvu", napisala je.

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su u komentarima izrazili svoje oduševljenje i podršku. "Lipo vas je vidit ", "Bravo ekipa, izgledate odlično, iznutra i izvana❤️", samo su neke od poruka podrške koje su preplavile objavu, dok su mnogi ostavljali emotikone srca, što su učinile i voditeljice Marijana Batinić te Antonija Blaće.