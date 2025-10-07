Obavijesti

PREMINUO U 72. GODINI

Kolege se opraštaju od Halida: 'Ne mogu vjerovati, srce se stislo, a suze naviru same...'

Piše Sara Študir,
Izvođači uoči svojih nastupa na 13. CMC festivalu u Vodicama | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Glazbenici iz Hrvatske i regije, s kojima je slavni pjevač Halid Bešlić surađivao tijekom bogate karijere, opraštaju se od njega u emotivnim objavama

Danas je u  72. godini umro poznati pjevač Halid Bešlić. Mnogi se njegovi kolege na društvenim mrežama opraštaju od njega sjećajući ga se kao legende narodne glazbe.

Pjevačica Indira Levak, koja mu je prije 2 tjedna poželjela brz oporavak, objavila je njegovu sliku uz riječi: 'Duboko me potresla tužna vijest koju sam upravo saznala! Zar si nas i ti napustio brate Halide?!'. 'Ne mogu vjerovati, srce se stislo, a suze naviru same! Pišem ovo u nevjerici jer još uvijek mislim da je san, da ću se probuditi nazvati te i čuti tvoj glas koji će mi s one strane reći: “dobro sam” “kako si mi ti”? Ali to se neće dogoditi..', dodala je u emotivnoj objavi.

Hrvatski pjevač i tekstopisac, Marko Kutlić, od kolege se oprostio objavom na svom Facebook profilu. U opisu crno-bijele fotografije njega i pokojnog pjevača napisao je: 'Od Drave do Vardara nema te fešte koja se završila bez tvoje fešte.', te dodao kako nije znao da će im to biti zadnji susret te da je zahvalan što je s njim mogao stati na istu pozornicu. Riječima 'Počivaj u miru Božjem kralju princu narodne muzike', Kutlić je završio svoj emotivan tekst.

Od glazbenog kolege oprostio se i Sergej Ćetković na svom Instagram profilu objavivši story s Halidovom slikom i pjesmom 'Malo je, malo dana' uz natpis 'Počivaj u miru legendo!'

Halid Bešlić bio je legenda narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Tijekom karijere duge preko 30 godina objavio je brojne hitove koje je publika obožavala.
