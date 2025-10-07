Preminuo je legendarni pjevač Halid Bešlić u 72. godini, javlja Avaz.

Halid Bešlić bio je jedan od najpoznatijih bosanskohercegovačkih pjevača narodne glazbe, koji je tijekom bogate karijere imao vojsku obožavatelja diljem prostora bivše Jugoslavije. Samo u Hrvatskoj redovito je održavao koncerte koji su nerijetko bili rasprodani, a imao je u planu i koncert u zagrebačkoj Areni u prosincu 2025. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:34 Preminuo je Halid Bešlić | Video: 24sata Video

Halid je rođen 20. studenoga 1953. godine, a odmalena se amaterki bavio glazbom. U osnovnoj školi je bio član raznih kulturno umjetničkih društava, a najduže je bio u KUD-u "Zijo Dizdarević". Prestao je djelovati s njima kada je morao služiti vojni rok za bivšu SFRJ. Nakon povratka iz vojske nastupao je u brojnim sarajevskim restoranima, a nakon pet godina je odlučio snimiti svoju prvu singl-ploču.

Već s prvim izdanjem postigao je uspjeh te je gradio popularnost na prostorima bivše države. Od početka karijere do danas je snimio 19 studijskih i dva live albuma. Bio je član Udruženja glazbenika BiH, a tijekom karijere je dobio brojna priznanja za svoj rad.

"Neću, neću dijamante", "Miljacka", "Prvi poljubac", "U ime ljubavi", "Ne bolujem", "U meni jesen je", "Crna ruža", "Požuri", "Stara kuća", "Grešnica", "Vazda", "Lijepa pa i pametna", "Moja jedina", "Zrele kajisije", "Srce ledeno", samo su neke od Halidovih pjesama koje publika obožava.

Veliki humanitarac

Važan dio njegove karijere su humanitarni koncerti koje je za vrijeme agresije na BiH od 1992. do 1995. godine održavao širom zapadne Europe. Nastupio je na preko 500 humanitarnih koncerata te je sve dao u dobrotvorne svrhe.

I 2014. godine je Halid pokazao da ima veliko srce. Kada su razorne poplave pogodile BiH i mnoge njegove sugrađane ostavile bez krova nad glavom, upravo pjevač je ponudio podršku i smještaj ljudima koji su ostali bez svoga doma. Mnoge je smjestio u svoj hotel u Semizovcu kako bi im pomogao.

Suprugu je upoznao na samom početku karijere

Ljubav svog života, suprugu Sejdu, Halid je upoznao u vrijeme kada je snimao prvi singl. Njegova buduća supruga u to je vrijeme radila u tvornici čokolade, no brzo je odlučila dati otkaz kako bi se posvetila obitelji. Halid je nerijetko u intervjuima govorio kako je Sejda njegov oslonac i temelj obitelji te da ih samo smrt može rastaviti. U braku su dobili sina Dina. Iako su htjeli proširiti svoju obitelj, sudbina je imala drugačije planove.

Bešlić je u intervjuima pričao kako zbog operacije tumora Sejda više nije mogla zatrudnjeti. "Jako smo bili tužni zbog toga", komentirao je onda pjevač. Halid i Sejda su 2014. godine postali djed i baka, a njihov sin Dino danas ima dvoje djece, blizance Lamiju i Belmina Kana.

Slavni pjevač jedno je vrijeme svoju karijeru stavio na pauzu kako bi što više vremena mogao provoditi s unucima.

Teška nesreća

Halid Bešlić je 2009. godine teško ozlijeđen u prometnoj nesreći. U slijetanju s ceste zadobio je ozbiljne ozljede lica i desnog oka. Liječnici u BiH, Turskoj i Belgiji su mu pokušavali spasiti oko, no u tome na žalost nisu uspjeli. Uspio se oporaviti i naviknuti na situaciju, a odmah potom je održao dva velika koncerta u Zagrebu na sveopće oduševljenje publike.

Mnogi su pretpostavljali kako je njegova karijera u to vrijeme bila na kraju, no Halid je svima dokazao suprotno. Nastavio je snimati te je nakon nesreće objavio i live album. Na tome nije stao te je nastavio snimati i nove pjesme. Surađivao je sa Samirom Kadirićem, Mirkom Šenkovskim Geronimom te jednim od najplodnijih hrvatskih autora, Nenadom Ninčevićem.