Kolekcija zaručničkih prstenova J.Lo vrijedi 17 mil. $! Ben je na zadnji ugravirao i jednu poruku

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (55) podnijela je zahtjev za razvodom od glumca Bena Afflecka (52), i to nakon dvije godine braka. To će za nju biti četvrta rastava, a za njega druga. Prije 20 godina također su bili zajedno, zaručili su se, no ubrzo nakon što su odgodili vjenčanje su se i razišli. A zatim su se 2021. ponovno spojili...

Kako navodi Daily Mail, drugi put kada je Affleck zaručio Lopez, dao je ugravirati posebnu poruku za nju na prsten - 'ne. idem. nigdje'

Foto: Instagram

Bila je to posebna poruka za J.Lo jer, kako je otkrila prije dvije godine, to je nešto što bi pisao kada su ponovno stupili u kontakt.

- U stilu 'nemoj se brinuti, ne idem nigdje' - objasnila je Lopez tada.

No izgleda da je to bilo samo prazno obećanje... Prema izvorima koji su bliski uskoro bivšem paru, navodno Affleck nije dao svojoj supruzi nikakav znak da želi spasiti njihovu vezu te je ona odlučila da je najbolje za nju da krene dalje.

A što će sada biti s prstenom? Obzirom da par nije potpisao predbračni ugovor, zaručnički prsten koji je Lopez dobila će postati dio njezine impresivne kolekcije zaručničkih prstenova koja je procijenjena na čak 17 milijuna dolara.

Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com

I dalje ima prsten koji joj je Ben dao još prije 20 godina, kao i prstenove koje je dobila od svojih bivših supruga, Marca Anthonyja, Crisa Judda i Ojanija Noe. Također, kod nje je i zaručnički prsten koji joj je dao Alex Rodriguez, za kojeg se nikada nije udala.

Najskuplji u kolekciji je dijamantni prsten koji joj je dao Anthony, a koji vrijedi 6,5 milijuna dolara. A obzirom da se zaručnički prsten smatra poklonom, prema zakonu u SAD-u ga smije zadržati, osim ako se supružnici nisu drugačije dogovorili u predbračnom ugovoru.