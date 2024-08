Ben Affleck nakon zahtjeva za razvod skinuo vjenčani prsten

Nakon što je glumica i pjevačica Jennifer Lopez (55) podnijela zahtjev za razvod, njezin uskoro bivši suprug, glumac Ben Affleck (52) snimljen je bez vjenčanog prstena. Fotografi su ga 'uhvatili' dok je u utorak išao prema poslovnoj zgradi u Los Angelesu. Fotografije možete pogledati OVDJE.

Lopez je u utorak predala papire za razvod višem sudu okruga Los Angelesa, objavio je TMZ. Glasnogovornici glumaca nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

"The Last Duel" Red Carpet - The 78th Venice International Film | Foto: Rocco Spaziani/DPA/PIXSELL/PROFIMEDIA

Izvor je za People ispričao kako je to bila 'bolna spoznaja' za pjevačicu, ali da mora nastaviti dalje.

- Jako je razočarana i tužna, ali Ben nije dao nikakve znakove da želi nastaviti njihov brak. Nije bio posvećen niti zainteresiran da poprave što nije valjalo u braku. Došlo je do točke kad je shvatila da se mora pobrinuti za sebe - rekao je izvor.

Par se službeno vjenčao u Las Vegasu u srpnju 2022. godine, a mjesec dana kasnije imali su i veliku ceremoniju.

Njihova veza prvi put je započela tijekom snimanja filma Gigli 2003. godine, a i tad su se planirali vjenčati, ali već sljedeće godine su prekinuli, da bi gotovo 20 godina kasnije opet se spojili i vjenčali.

Jennifer Lopez and Ben Affleck at Daredevil Premiere | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

- Ljubav je lijepa. Ljubav je ljubazna. I pokazalo se da je ljubav strpljiva. Dvadeset godina strpljenja - rekla je Lopez prije dvije godine najavljujući vjenčanje.

BBC je naveo kako je Lopez zakonski promijenila prezime u Affleck kad se udala, ali nije navela nikakve podatke predbračnog ugovora u zahtjevu za razvod.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

U dokumentu se također navodi da oboje moraju dijeliti financijske podatke, uključujući svoje prihode, troškove, imovinu i dugove. Pjevačica ima 60 dana da preda svoje financijske dokumente, nakon čega će i glumac imati 60 dana da učini isto.