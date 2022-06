Kolekcionar optužio Kim: Kultnu haljinu Marilyn Monroe si uništila, a muzej je to dozvolio

Privatni muzej koji posjeduje kultnu haljinu Marilyn Monroe dozvolio je da se trajno ošteti kada ju je posudio zvijezdi Kim Kardashian (41) radi njezinog posjeta celebrity događaju Met Gali prošlog mjeseca, objavio je u srijedu kolekcionar predmeta povezanih s Monroe.

Platinasto plava Kardashian je zasjala, ali i izazvala kontroverze kada je odjenula prekrasnu usku haljinu, koju je Monroe nosila 1962. kako bi tadašnjem američkom predsjedniku John F. Kennedyju otpjevala 'sretan rođendan, gospodine predsjedniče'.

Scott Fortner, kolekcionar koji upravlja internetskom stranicom posvećenom isključivo Monroe, objavio je fotografije krem haljine ukrašene kristalima prije i nakon što ju je nosila Kim Kardashian. Fotografije nakon nošenja je izradio Fortnerov prijatelj, koji je u nedjelju vidio haljinu izloženu u muzeju Ripley's Believe It or Not! u Los Angelesu, koji posjeduje haljinu i koji je Kardashian dozvolio da je nosi.

Čini se da fotografije prikazuju malena oštećenja tkanine blizu kukica koje pridržavaju haljinu, ali i kristale koji vise o niti dok neki i nedostaju.

Navodno oštećenje haljine, koju je Ripley's kupio na dražbi za rekordnih 4.8 milijuna američkih dolara, izazvalo je velike kritike na društvenim mrežama u posljednjih nekoliko dana. Fortner je u objavi na svom Instagram računu u srijedu naglasio da 'krivi Ripley's jer su dozvolili da se haljina nosi'.

- Osjećam da bi svaka zvijezda kojoj bi se ponudila mogućnost da nosi ovaj odjevni predmet vrlo vjerojatno zgrabila tu priliku. Postoji razlog zašto bi je netko htio nositi. Jednostavno se ispostavilo da je Kim K. ta. Sada je trajno oštećena i vjerojatno bi bila oštećena neovisno o tome tko ju je nosio - rekao je Fortner.

Ripley's nije odgovorio u srijedu poslijepodne na upit AFP-a o optužbama. Muzej je početkom svibnja najavio mogućnost da Kardashian nosi haljinu.

- Velika briga je uložena kako bi se očuvao ovaj komadić povijesti. Sa savjetima konzervatora odjevnih predmeta, procjenitelja, arhivista, osiguranja, stanje odjevnog predmeta bilo je najviši prioritet - poručeno je iz muzeja.

Kardashian, koja je navodno bila na žestokoj dijeti kako bi mogla stati u legendarnu haljinu, nije odgovorila na optužbe na svojim društvenim mrežama.

