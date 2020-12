Koliko je visok vaš omiljeni celebrity? Za fotke se služe trikovima da izgledaju više

Visina nikada nije bila odrednica uspjeha, no zanimljivo je koliko su visoki domaći i svjetski celebrityji. Tako su neki holivudski zavodnici primjerice visoki samo 160 centimetara. Djevojke pak za pomoć koriste potpetice

Nepisano je pravilo da svaka poznata osoba na fotografijama uvijek treba izgledati super visoko. No mnogi nemaju duge i zavodljive noge u stvarnosti kao što se to prikazuje na fotografijama. A ima i onih čija visina iznenađuje. U nastavku provjerite koliko su visoki vaši omiljeni celebritiji. 

Mnogima omiljena hrvatska pjevačica Danijela Martinović (49) visoka je 160 centimetara. No ova dama redovito nosi cipele na petu pa joj centimetri ne predstavljaju problem kada je u pitanju visina. 

A ništa viša od Danijele nije niti svatovska pjevačica Maja Šuput (41). Ona je visoka 161 centimetar. Vrckava Maja također uvijek nosi cipele na petu, bilo na pozornici ili u privatnim okolnostima. Osim, naravno, kada su u pitanju treninzi. 

Jednake visine kao i Maja je glumica Sarah Jessica Parker (55). Obično se kaže da je upravo ovo idealna visina u Hollywoodu. 

A televizijska voditeljica Antonija Blaće (41) pravi je dokaz kako voditeljice ne moraju biti manekenske visine da bi dobro izgledale na malim ekranima. Visoka je 163 centimetara.

Štoviše, Antonija je visoka koliko i modna dizajnerica Victoria Beckham (46).

Nekoliko centimetara visine više ima i atraktivna Nives Celzijus (38), koja je visoka 168 centimetra.

No vjerojatno nitko od njezinih obožavatelja ne obraća pozornost na njezinu visinu kada u prvi plan 'izbaci' bujne obline.

Pjevačica Jelena Rozga (43) ističe se vitkom linijom, a visoka je 173 centimetara.

A još jedna vlasnica dugih i vitkih nogu je manekenka Iva Jerković (39). Visoka je 175 centimetara.

A košarkašica Antonija Mišura Sandrić (32) visoka je 178 centimetara, baš poput modela.

A što se tiče stranih glumaca, američki glumac Seth Green visok je samo 163 centimetara. Pravi je dokaz da visina nema nikakve veze s uspjehom.

Samo dva centimetara viši je glumac Daniel Radcliffe (31).

A iste je visine i filmski zavodnik Tom Cruise (58).

Ništa viši nije ni Zac Efron (33), koji broji 173 centimetara.