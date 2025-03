Glumci i autor 'Smogovaca' su složni: Politika i serija ne idu zajedno. To je ljigavo i odiozno!

Nitko od nas glumaca iz serije ne predstavlja se kao lik iz ‘Smogovaca’, jer svi imamo svoje ime i prezime. Način na koji on zloupotrebljava svoje sudjelovanje u seriji ljigavo je i odiozno, napisala je, između ostalog, Višnja Babić na društvenoj mreži. Dunja iz “Smogovaca” referirala se na Alina Kavura, koji je u “Smogovcima” glumio Dadu, koji se politički aktivirao, kandidirao za gradonačelnika, pa to povukao, no onda se priključio Pavlu Kaliniću...

Zagreb: Glumci kultne serije Smogovci, 35 godina nakon emitiranja prve epizode | Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Riječ ‘Smogovci’ izmislio je autor serije i ta je riječ isključivo njegovo autorsko pravo. Nitko Alinu nije dao dopuštenje da upotrebljava taj naziv ni za svoje poduzeće niti u političkoj kampanji. I koliko god mi bili pristojni i prije se trudili mirno mu objasniti da to ne smije i da prestane uvlačiti nas i seriju u svoju vlastitu i političku promidžbu, sad sam prisiljena javno objaviti da nitko od nas s njim nema nikakve veze (jer nas ljudi pitaju ulazimo li mi to u politiku). I ne želimo da nas se ikad s tim čovjekom na bilo koji način povezuje - napisala ja Višnja Babić.

Kontaktirali smo i Damira Šabana, koji u “Smogovcima” igra Mazala. Dunjina Mazala...

- A joj... - uzdahnuo je na spomen teme pa nastavio:

- Nije mi to uopće drago. Ide mi na živce da se ti ‘Smogovci’ tako potežu, imaju svoje mjesto u povijesti i to važno. A on u zadnjim epizodama nije ni igrao, zamijenio ga je Boris Mirković - kratko nam je rekao Šaban.

Taj čovjek odjednom se počeo ponašati kao neki predstavnik 'Smogovaca', nudio nas je okolo za razna, nebitna (njemu privatno valjda bitna) događanja, bez pitanja najavljivao da ćemo negdje doći (a ako ne, onda će on sam u naše ime), i to nas je počelo ljutiti. Jer glumci iz 'Smogovaca' nisu neki d.o.o. čiji je on šef. Pretjerao je kad nas je pokušao uvući u političku kampanju, u kojoj je tad bio. Lijepo smo ga upozorili da nas u to ne miješa, i to nekoliko puta, jer se ne bavimo politikom - kaže Višnja Babić.

Objasnila je i kako su ga primili nakon povratka iz Australije, jer ga dugo nisu vidjeli. Inače, ekipa serije druži se i dalje. Pokušali su Kavuru na lijep način dati do znanja da ne koristi "Smogovce" u svoje promotivne svrhe, ali baš im ne ide.

- Nismo u kontaktu jer ja takve stvari ne volim. A ni on se nije pokušao javiti. Navodno je promijenio nekoliko stranaka, ali u to se ne bih htio miješati - dodao je Šaban.

Samobor: Hrvoje Hitrec, književnik, pisac i scenarist | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Hrvoje Hitrec je autor "Smogovaca", a i on se već ranije oglasio oko Kavurovih političkih ambicija. "Profesionalni glumci... nisu neka družina toga imena, nego osobe sa svojim karijerama, svojim svjetonazorima i, vjerojatno, političkim opredjeljenjima. Čak ni autor, koji je sudjelovao u trinaest političkih kampanja, nikad nije rabio (a kamoli raubao) 'Smogovce' ne bi li zaradio koji poen", smatra Hitrec.

Ni njega nije, kaže, Kavur kontaktirao da ga pita za dopuštenje korištenja imena. Iako, i da je, ne bi vjerojatno dobio. Hitrec ima logično objašnjenje i za to:

- 'Smogovci' i politika ne idu zajedno. Bavio sam se i ja politikom pa ih nikad nisam koristio. To je raubanje 'Smogovaca'. Svi ostali glumci su bijesni, ne sviđa im se to, ali taj čovjek očito nikoga ne sluša. On je u seriji igrao kao dijete, onda je otišao u Australiju. 'Smogovci' su mu ovdje valjda jedina referenca pa se za to uhvatio. Jako nesimpatično. A nitko ga ne doživljava, ni u politici, a ni u profesionalnom svijetu, onom glumačkom. Oni se druže, znaju sve jedni o drugima, ostali su kompaktni i danas, ali ne nastupaju kao KUD Smogovci. Imaju svoje karijere i živote, svjetonazore, iako u to ne ulazim. Protiv toga sam da se rabi i rauba ta riječ, to je moje autorsko djelo. A tužba? Ja ne tužakam nikoga, drugi tužakaju mene.

Zagreb: Dado iz Smogovaca, Alin Kavur, otvorio taxi firmu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zastao je tad Hitrec, koji je u pet knjiga opisao dogodovštine družine iz zagrebačkog Naselka, pa onda i scenarist serije, jer smatra da ima puno više problema od Kavurovih ekshibicija. Na Radioteleviziji Zagreb prvi je put prikazana 1982. godine. Problem je za Hitreca što je od zadnjeg repriziranja prošlo previše vremena.

- Prvo su tvrdili da je stvar oko muzike za seriju (tema iz filma 'Sedmorica veličanstvenih', op. a.), a to je sređeno odavno. Onda su rekli kako je repriziranje preskupo. A to mi je dosta intrigantno. Pitao sam ih, neke na televiziji, jesu li bankrotirali, jer to nije baš tako veliki novac. I predložio im da onda snime nešto novo, slično 'Smogovcima', jer to bi sigurno bilo jeftinije od repriziranja - sarkastičan je bio Hitrec.

Žao mu je, kaže, što nove generacije zbog toga, zapravo, i ne znaju za "Smogovce". Bio je nedavno na predavanju u Dalmaciji, i kad je voditeljica pitala djecu za "Smogovce", nisu "baš bili sigurno o čemu je riječ".

- I to je paradoks. Jer serija je legendarna i povijesna, a sadašnja generacija ne može je vidjeti. Glumci imaju ugovore i trebaju dobiti novac za repriziranje, ali to sigurno nije preskupo - rekao nam je Hitrec.