Kolinda Grabar-Kitarović: 'Znate ono Jakove izdrži i tako dalje, nije njemu bilo loše. Uživao je'

Kolinda Grabar - Kitarović (54) pojavila se na LEADER SHE konferenciji u Zagrebu, a u intervjuu nakon toga otkrila je kako joj je život sada puno mirniji u odnosu na period kada je bila predsjednica. Dotaknula se i svojih hobija, braka te ostalih dosad nepoznatih činjenica iz svoga života.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Imam više vremena, mada moram reći da su to nekako bile predrasude prije da nema, ja sam uvijek nalazila vremena za obitelj, nikad nisam propustila nikakve bitne događaje niti školske predstave - izjavila Kolinda u intervjuu za In Magazin pa se osvrnula na hobi.

- Ja inače jako volim kuhati, meni je kuhanje čak i hobi i kažu da sam dobra kuharica. Kad nisam onda bih uzela negdje nešto naravno i Jakov je to isto radio, inače Jakov je isto tako dobar kuhar što ljudi vjerojatno ne znaju. Moj svekar koji je Šibenčanin, on kaže da je moja dalmatinska pašticada daleko najbolja koju je ikada jeo, samo to traje 3-4 dana, ali isplati se. Često sam ju kuhala i kao veleposlanica svojim gostima - ispričala je pa dodala kako je nakon posla morala i čistiti.

Njezin suprug Jakov (53) bio je kod kuće i to je, kaže, bio njegov izbor.

- Znate ono Jakove izdrži i tako dalje, nije njemu bilo tako loše. On je zapravo do određene mjere i uživao u svemu tome i on je uvijek zapravo na početku braka meni rekao joj ja bih tako volio biti s djecom - priznala je Kolinda.

Dodala je kako joj je suprug velika podrška u svemu, a njihova tajna skladnog braka je:

- Poštovanje, uvažavanje, tolerancija, potpora ne optuživanje za neke međusobne okolnosti, bez optuživanja - otkrila je.

Najčitaniji članci