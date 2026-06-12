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BIVŠA PREDSJEDNICA RH

Kolinda otkrila koju će momčad bodriti večeras na Svjetskom

Piše Maša Mai Čigir,
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Kolinda otkrila koju će momčad bodriti večeras na Svjetskom
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Pariz: Kolinda Grabar-Kitarović prati meč između Anne Schmiedlove i Donne Vekić | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

Kolinda Grabar Kitarović velika je ljubiteljica nogometa pa je i otkrila za koga će večeras navijati

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Kolinda Grabar Kitarović aktivno prati Svjetsko nogometno prvenstvo, a na Instagrama je otkrila kako će uz Hrvatsku navijati i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine

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- Večeras navijam za Zmajeve – iz susjedstva, prijateljstva i, priznajem, s puno simpatija. Bosna i Hercegovina, naša susjedna i prijateljska zemlja, druga domovina hrvatskoga naroda, večeras igra na najvećoj nogometnoj pozornici svijeta - napisala je Kolinda pa dodala:

Pariz: Kolinda Grabar-Kitarović prati meč između Anne Schmiedlove i Donne Vekić
Pariz: Kolinda Grabar-Kitarović prati meč između Anne Schmiedlove i Donne Vekić | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

- To je velik trenutak za sve građane Bosne i Hercegovine, a i za sve nas koji znamo da se za susjede navija svim srcem, osim možda kada igraju protiv nas. Zato večeras: sretno, Zmajevi! Igrajte hrabro, ponosno i borbeno. A i meni dragoj Kanadi želim dobru utakmicu, ali, iskreno, neka večeras malo manje podsjećaju na sportsku silu, a malo više na zemlju koja tek uči kako je igrati protiv Zmajeva.

Foto: screenshoot/Instagram

Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Torontu igra prvu utakmicu protiv reprezentacije Kanade od 21 sat po našem vremenu, a Hrvatska svoju prvu utakmicu igra protiv Engleske 17. lipnja u 22 sata. 

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