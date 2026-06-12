Kolinda otkrila koju će momčad bodriti večeras na Svjetskom

Kolinda Grabar Kitarović aktivno prati Svjetsko nogometno prvenstvo, a na Instagrama je otkrila kako će uz Hrvatsku navijati i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

- Večeras navijam za Zmajeve – iz susjedstva, prijateljstva i, priznajem, s puno simpatija. Bosna i Hercegovina, naša susjedna i prijateljska zemlja, druga domovina hrvatskoga naroda, večeras igra na najvećoj nogometnoj pozornici svijeta - napisala je Kolinda pa dodala:

Pariz: Kolinda Grabar-Kitarović prati meč između Anne Schmiedlove i Donne Vekić | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

- To je velik trenutak za sve građane Bosne i Hercegovine, a i za sve nas koji znamo da se za susjede navija svim srcem, osim možda kada igraju protiv nas. Zato večeras: sretno, Zmajevi! Igrajte hrabro, ponosno i borbeno. A i meni dragoj Kanadi želim dobru utakmicu, ali, iskreno, neka večeras malo manje podsjećaju na sportsku silu, a malo više na zemlju koja tek uči kako je igrati protiv Zmajeva.

Foto: screenshoot/Instagram

Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Torontu igra prvu utakmicu protiv reprezentacije Kanade od 21 sat po našem vremenu, a Hrvatska svoju prvu utakmicu igra protiv Engleske 17. lipnja u 22 sata.