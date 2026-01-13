Kolinda podijelila životne mudrosti i fotke s putovanja: 'Ljudi ne pamte vaše politike...'

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović oglasila se emotivnim tekstom u kojem je podijelila osobna razmišljanja o putovanjima, životu i liderstvu. U objavi je Kolinda istaknula kako su putovanja oduvijek bila neizostavan dio njezina života, ali i ključan oslonac u razdoblju osobnih izazova.

"Putujem toliko često da se šalim kako kupnjom novih kofera zapravo plaćam stanarinu", napisala je bivša predsjednica, dodavši da je njezin posljednji profesionalni angažman prošle godine bilo lansiranje kanala Euronews Travel Channel u Dohi – simboličan završetak godine koju opisuje kao godinu kretanja, promjena i preispitivanja.

Grabar-Kitarović otvoreno priznaje da joj prošla godina nije bila laka na osobnoj razini. Upravo su joj putovanja, kako navodi, pomogla da ponovno pronađe ravnotežu, perspektivu i unutarnju snagu. Iako su brojna putovanja bila vezana uz posao, svjesno je, ističe, izdvajala vrijeme samo za sebe .

U objavi se prisjeća brojnih destinacija koje je posjetila, od Sjedinjenih Američkih Država i karipskih otoka Anguille i St. Martina, preko Maroka, do Dohe i Rijada, naglašavajući kako su joj ta putovanja istodobno nudila svrhu i mir. Uz tekst je podijelila i galeriju fotografija iz protekle godine.

Posebno je zahvalila obitelji i prijateljima, "starima i novima", koji su joj, kako piše, pomogli da ostane prizemljena i usmjerena na ono što je doista važno.

Foto: Facebook/Kolinda Grabar Kitarović

U drugom dijelu objave bivša predsjednica osvrće se na lekcije koje je kroz godine naučila putujući svijetom. Putovanja su je, ističe, naučila poniznosti i otvorenosti uma te shvaćanju da nijedna zemlja, kultura ili vođa nema monopol nad istinom i mudrošću. Posebno naglašava važnost poštovanja i povjerenja u međuljudskim odnosima i diplomaciji.

"Kada se ljudi osjećaju poštovano, vrata se otvaraju. Kada se ne osjećaju, nikakva količina autoriteta neće ih natjerati", poručila je.

Grabar-Kitarović naglašava i da je liderstvo prije svega pitanje prisutnosti i autentičnosti, a ne titula ili statusa. Prema njezinim riječima, ljudi reagiraju na iskrenost, a ne na položaj moći. Kao jednu od najjednostavnijih, ali najvažnijih lekcija navodi snagu osmijeha, koji, kako piše, "nije slabost, već vidljivo poštovanje".

Foto: Facebook/Kolinda Grabar Kitarović

Zaključujući svoju objavu, bivša predsjednica ističe dobrotu kao jedan od najsnažnijih alata vodstva u suvremenom svijetu.

"U svijetu koji često nagrađuje glasnost i sukob, dobrota gradi povjerenje, lojalnost i mostove koji traju", navodi.

"Na kraju, malo tko pamti vaše politike, ali svi pamte kako su se zbog vas osjećali", zaključila je.