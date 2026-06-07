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Kolinda pokazala kako uživa na Cipru, ali i tenisice od 1200 eura

Piše 24sata,
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Kolinda pokazala kako uživa na Cipru, ali i tenisice od 1200 eura
Foto: Facebook

Ima nešto posebno u tome kad te posao odvede na mjesto gdje, osim obaveza, pronađeš i malo mira, prirode i vremena za uživanje, napisala je Grabar-Kitarović

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Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (58) na društvenim mrežama javila se s Cipra, pa je podijelila dojmove s putovanja koje je, kako je istaknula, spojilo poslovne obveze i trenutke odmora.

Uz fotografije objavljene na svom Facebook profilu, Grabar-Kitarović je napisala kako postoje mjesta na kojima se posao i uživanje mogu uspješno spojiti.

- Ima nešto posebno u tome kad te posao odvede na mjesto gdje, osim obaveza, pronađeš i malo mira, prirode i vremena za uživanje - napisala je bivša predsjednica.

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Neki su uočili njene tenisice. Radi se o luksuznim Roger Vivier Viv Low tenisicama koje su izrađene od brušene kože. Prepoznatljive su po izvezenom zlatnom "RV" logotipu i maloj metalnoj kopči na vezicama. Njihova cijena na službenim stranicama i dizajnerskim platformama iznosi oko 1200 eura. Ove tenisice u mint zelenoj boji u potpunosti su izrađene u Italiji.

Kolinda nije otkrila detalje posjeta, no dala je naslutiti kako joj je boravak na Cipru, uz poslovne aktivnosti, pružio priliku za predah i uživanje u prirodnim ljepotama ove otočne države na istoku Sredozemlja.

*uz korištenje AI-ja

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Komentari 27
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