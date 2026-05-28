Kolinda pokazala kako uživa u Škotskoj, a svi su primijetili njezinu skupocjenu torbicu

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (58) otputovala je u Edinburgh, a tamo je sudjelovala na međunarodnoj konferenciji posvećenoj aktualnim geopolitičkim izazovima i važnosti međunarodne suradnje.

- Inspirativna konferencija prije dva tjedna u Edinburghu, u organizaciji Walter Scott Research Centra, bila je usmjerena na promjenjivi geopolitički krajolik, rastuće prijetnje multilateralizmu te složene izazove koji oblikuju današnje društvo i globalno utječu na sve nas. Odlične rasprave, zanimljive perspektive i vrijedna razmjena ideja o važnosti međunarodne suradnje u sve neizvjesnijim vremenima. Sretna sam što sam provela nekoliko dana u prekrasnoj Škotskoj - napisala je Kolinda na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Pokazala je i kako se provodi u Škotskoj. Na fotkama se istaknuo svijetloplavi baloner u kojem je razgledavala grad, a iskombinirala ga je s crnom luksuznom torbom.

Riječ je o Louis Vuitton Coussin BB torbi, a takav komad stoji između tri i četiri tisuće eura.