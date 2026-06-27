Kolinda uoči okršaja 'vatrenih' s Ganom: 'Vežite svoje pojaseve'

Dragi putnici, uskoro ćemo poletjeti. Molimo vežite svoje pojaseve i uspravite naslone sjedala, rekla nam je Kolinda Grabar Kitarović (58) pa otkrila kakvo je izdanje pripremila za večerašnju utakmicu.

Bivša predsjednica nosila je elegantnu crveno-bijelu kombinaciju - na sebi je imala hlače i košulju, prsluk te maramu. Cijeli outfit je upotpunila navijačkim raspoloženjem i širokim osmijehom, dok je pozirala ispred trofeja Svjetskog prvenstva i logotipa Mundijala 2026. godine.

Foto: Privatni album

Inače, Kolinda je bila na manifestaciji 'Hrvatska večer Hrvata' u Craft Hallu. Otkrila je kako je doletjela u Washington D.C., a onda vlakom do grada poznatog po legendarnom Rockyju Balboi.

- Jučer sam ‘pobjegla‘ sa sjednice Međunarodnog olimpijskog odbora. Odradila sam onaj svoj izbora novih domaćina OI, podigla sidro i ostavila ih same. Sinoć sam doputovala u Washington, a ovdje sam došla vlakom. Namjeravam ostati do 21. 7. Biti tri tjedna ovdje nije baš jeftino pa sam se ukrcala prijateljima. Sutra ujutro ću biti po gradu, a onda me Fifa skuplja i vodi na stadion - rekla je.