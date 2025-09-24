Kolinda uskočila u haljinu à la Kate Middleton: 'Med medeni'

Kolinda Grabar-Kitarović ovih je dana bila u New Yorku, i to ne turistički. Umjesto šetnje Petom avenijom, čekao ju je Concordia summit - konferencija na kojoj svjetski lideri raspravljaju o svemu od klime do tehnologije.

Tema je bila ozbiljna, ali zato je Kolindina kombinacija bila vedrija. Na panel je stigla u tamnoplavoj točkastoj haljini britanskog brenda LK Bennett. Cijena? 379 funti, odnosno oko 433 eura. Dovoljno da stroge rasprave o umjetnoj inteligenciji dobiju malo lepršavosti.

Foto: Instagram

Slične haljine često bira i Kate Middleton. Princeza od Walesa prije dvije godine u Southamptonu pojavila se u sličnoj kreaciji Alessandre Rich.

Foto: Daniel Leal/PRESS ASSOCIATION

Kolinda je s ovim izdanjem pokupila same pohvale. 'Veličanstvena', 'Predivna', 'Svakim danom sve ljepša', 'Med medeni', 'Diva'… Nizali su se komplimenti, a pratitelji su joj emotikone iz svih krajeva svijeta - od Brazila do Švicarske.