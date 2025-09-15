Obavijesti

Kolinda zasjenila London: Ma, manekenke ti nisu ni do koljena

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Dok je ona u Londonu razgovarala o ozbiljnim temama i kretanjima na svjetskom tržištu, na Instagramu se odvijala sasvim drugačija priča

London u pozadini, katedrala sv. Pavla u kadru, a u prvom planu Kolinda Grabar-Kitarović u strogo krojenom tamnoplavom odijelu. Bivša hrvatska predsjednica ovim se kadrovima javila s britanskih ulica i u trenu privukla pažnju pratitelja, koji su je zatrpali komplimentima.

VESELI STIL FOTO Blanka Mateša i Kolinda Grabar-Kitarović se zajedno fotkale. Pažnju privukle hlače
FOTO Blanka Mateša i Kolinda Grabar-Kitarović se zajedno fotkale. Pažnju privukle hlače

No njezin posjet britanskoj prijestolnici nije bio nimalo slučajan.

- Zadovoljstvo mi je što me ponovno pozvala Bank of America, globalni lider u financijama, kako bismo potaknuli dijalog sa širokom bazom investitora u Londonu - napisala je i dodala kako su u vremenima globalnih turbulencija ovakvi razgovori važniji no ikad za širi poslovni i financijski svijet.

Foto: Instagram

Dok je ona u Londonu razgovarala o ozbiljnim temama i kretanjima na svjetskom tržištu, na Instagramu se odvijala sasvim drugačija priča. 

'Žena za sva vremena', 'Uvijek elegantna i svjetska', 'Najljepša političarka na svijetu', 'Ni manekenke ti nisu ni do koljena', hvalili su je pratitelji.

Foto: Instagram

