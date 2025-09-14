Na svečanom otvorenju Svjetskog prvenstva u hrvanju fotografirale su se Kolinda Grabar-Kitarović i Blanka Mateša, koje su se pojavile u zanimljivim izdanjima...
FOTO Blanka Mateša i Kolinda Grabar-Kitarović se zajedno fotkale. Pažnju privukle hlače
Jučer je svečano otvoreno Svjetsko prvenstvo u hrvanju, najveće svjetsko prvenstvo ikad otvoreno u Zagrebu. S našom IOC članicom, dragom Kolindom, napisala je Blanka Mateša na društvenim mrežama.
Nanizali su se komplimenti na stil Kolinde Grabar Kitarović, a posebnu pozornost su izazvale njene vesele točkaste hlače.
Kolinda je oduševila u bijelim hlačama s točkicama i ružičastom košuljom. Uz nju je stajala Blanka Mateša, koja se odlučila za elegantnu crnu mini haljinu s bijelim ovratnikom.
