FOTO Blanka Mateša i Kolinda Grabar-Kitarović se zajedno fotkale. Pažnju privukle hlače

Jučer je svečano otvoreno Svjetsko prvenstvo u hrvanju, najveće svjetsko prvenstvo ikad otvoreno u Zagrebu. S našom IOC članicom, dragom Kolindom, napisala je Blanka Mateša na društvenim mrežama.

Nanizali su se komplimenti na stil Kolinde Grabar Kitarović, a posebnu pozornost su izazvale njene vesele točkaste hlače.

N otvorenju Svjetskog prvenstva u hrvanju bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i Blanka Mateša pozirale su skupa.

Kolinda je oduševila u bijelim hlačama s točkicama i ružičastom košuljom. Uz nju je stajala Blanka Mateša, koja se odlučila za elegantnu crnu mini haljinu s bijelim ovratnikom.