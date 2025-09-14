Obavijesti

FOTO Blanka Mateša i Kolinda Grabar-Kitarović se zajedno fotkale. Pažnju privukle hlače

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Na svečanom otvorenju Svjetskog prvenstva u hrvanju fotografirale su se Kolinda Grabar-Kitarović i Blanka Mateša, koje su se pojavile u zanimljivim izdanjima...

Jučer je svečano otvoreno Svjetsko prvenstvo u hrvanju, najveće svjetsko prvenstvo ikad otvoreno u Zagrebu. S našom IOC članicom, dragom Kolindom, napisala je Blanka Mateša na društvenim mrežama.

Nanizali su se komplimenti na stil Kolinde Grabar Kitarović, a posebnu pozornost su izazvale njene vesele točkaste hlače. 

N otvorenju Svjetskog prvenstva u hrvanju bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i Blanka Mateša pozirale su skupa. 

Kolinda je oduševila u bijelim hlačama s točkicama i ružičastom košuljom. Uz nju je stajala Blanka Mateša, koja se odlučila za elegantnu crnu mini haljinu s bijelim ovratnikom. 

