Najnovija epizoda serije 'And Just Like That' emitirana je u četvrtak kada je ujedno obilježen i Dan sjećanja na holokaust. Internet su posljednjih dana preplavile ljutite objave zbog šale koja je izgovorena u toj epizodi.

U novoj epizodi Charlotte je pozvala Anthonyja na večeru, a on je sa sobom doveo svog novog dečka.

Nakon što su dečki ušli kod Charlotte, koju glumi Kristin Davis (56), ona je spomenula židovsko jelo.

- Ovo je židovska večera - rekla je.

- Znate li da je Holokaust izmišljotina? - odgovorio je Anthonyjev dečko, kojeg je Anthony ranije nazvao pametnim i načitanim.

Ta je izjava Anthonyja naljutila pa je novog dečka prilično agresivno izbacio iz Charlotteinog stana.

Ta je izjava ujedno razbjesnila i twitteraše koji su ju odmah krenuli komentirati. Najviše ih je naljutilo to što je upravo ta epizoda emitirana na Dan sjećanja na žrtve holokausta.

- Misli li itko da je komentar o holokaustu u današnjoj epizodi bio potpuno nepotreban? Nije bilo smiješno i nikako nije dobro pustiti tu epizodu na Dan sjećanja na žrtve holokausta. Znam da nije namjerno, ali svejedno... - pišu bijesni gledatelji.

- Trajalo je samo tri sekunde ali 'holokaust je bila izmišljotina' nije trebalo biti prikazano na Dan sjećanja na holokaust, dodala je druga.

- Ovo je bio jako neukusan trenutak, pogotovo na Dan sjećanja na holokaust.

Objave vezane uz taj komentar nastavile su se nizadi, a u njima su gledatelji nizali samo kritike.

Taj je trenutak komentirao i sam glumac Mario Cantone (62) koji u seriji glumi Anthonyja.

- Ironično je što je ova epizoda izašla upravo na Dan sjećanja na holokaust. Nije bilo planirano - napisao je na svome Twitteru.