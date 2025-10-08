Komičar ima 12-ero djece sa šest različitih žena, neke od njih rodile su skoro u isto vrijeme

Američki komičar Nick Cannon slavi 45. rođendan, a tijekom karijere je najviše punio medijske stupce zbog svojih veza. Na sceni je još od tinejdžerskih dana kada je s kolegama imao rap skupinu Da G4 Dope Bomb Squad, no u isto vrijeme se počeo baviti stand-up komedijom na privatnoj TV postaji svoga oca. Proslavio se zahvaljujući mreži Nickelodeon, kasnije je posao nastavio na MTV-u, a čak je bio i DJ u emisiji Ellen DeGeneres. Kao voditelj se pojavio u brojnim poznatim emisijama, uključujući America's Got Talent. Radio je na radiju, snimio je nekoliko albuma s brojnim glazbenicima, a nos za posao ima i danas. I dalje je na sceni u svim svojim ulogama, no sve to nerijetko su zasjenile njegove odabranice.

Ljubio je i Kardashianku

Cannon ima 12 djece sa šest partnerica. Njegova prva javna veza bila je ona s pjevačicom i glumicom Christinom Milian, koju je upoznao na setu romantične komedije "Love Don't Cost a Thing" 2003. godine. Spetljali su se pri kraju snimanja, no nisu izdržali do kraja iste godine. Dvije godine kasnije, Nick je Christinu nazvao svojom najboljom prijateljicom prema kojoj ima veliko poštovanje.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Nakon nje ljubio je Kim Kardashian prije nego što je postala svjetski poznata. Par se upoznao 2006. godine dok je ona još hodala s Ray J-em, no čim su prekinuli osvojio ju je.

- Zbilja sam bio zaljubljen. Slomila mi je srce. Ona je sjajna djevojka. Kim i njezina obitelj su sjajni ljudi i drago mi je da ih poznajem - rekao je Cannon u intervjuu 2021. godine. S Kardasiankom je hodao tek nekoliko mjeseci.

Viktorijina anđelica Selita Ebanks bila je njegova sljedeća djevojka. Iako su se poznavali puno prije, zaljubili su se 2007. godine. Priznao je kako ga je ona promijenila te se zbog nje htio uozbiljiti. Odveo ju je na Times Square te ju je zaprosio golemim prstenom ispod reklame na kojoj je pisalo: "Selita hoćeš li se udati za mene?". Unatoč zarukama, par je raskinuo malo nakon toga.

Mariah mu je rodila blizance

Divu Mariah Carey upoznao je još 2005., no službeno su postali par tri godine kasnije. Otkrio ih je spot za pjesmu "Bye Bye" u kojem su glumili par, a vjenčali su se nekoliko tjedana nakon na Bahamima. Pjevačica je kasnije rekla kako ju je Cannon zaprosio dvaput - jednom s prstenom od bombona u kojem je bio skriven dijamantni prsten, a drugi put na letu helikopterom. Mariah je njihove blizance rodila 2011. kada je imala 42 godine.

Foto: Pixsell/DPA/REUTERS

Mediji su ih opsjedali, no na kraju njihov brak nije opstao. Razišli su se 2014. godine, a Mariah i Nick nastavili su zajedno odgajati svoju djecu.

Nakon rastave ljubio je manekenku Jessicu White, s kojom je i danas u sjajnim odnosima. Prije nego su postali par, bili su prijatelji, a još uvijek imaju samo riječi hvale jedno o drugome.

- Što god da se dogodi, Nick i ja ćemo uvijek biti bliski. On je predivan čovjek - rekla je White jednom prilikom.

Nekoliko djece dobio je skoro u isto vrijeme

S manekenkom Brittany Bell spetljao se navodno 2015. godine, a nekoliko puta su prekidali i mirili se. Par zajedno ima troje djece. Cannon je rekao kako ga je Brittany naučila mnogo o roditeljstvu, na čemu će joj uvijek biti zahvalan. Zanimljivo, skoro u isto vrijeme hodao je s Abby De La Rosa. Iako nije poznato kada su se točno upoznali, Abby i Nick imaju troje djece zajedno. Oduvijek su imali vezu otvorenog karaktera.

- Nick mi je prvi izbor, no ne vjerujem da ću se s njim skrasiti. Trenutačno nisam monogamna, no možda se jednoga dana to promijeni. Sviđa mi se kako mi se život razvija i otvorena sam za ljubav, no teško da će Nick biti moj partner zauvijek - iskrena je bila Abby u razgovoru za People. Priznala je kako je bliska prijateljica s jednom od žena s kojima Nick ima djecu.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

Manekenku Alyssu Scott komičar je upoznao 2019. Par je u vezi dobio dvoje djece, no proživjeli su veliku tragediju. Njihovo prvo dijete, sin Zen, preminuo je kada je imao samo pet mjeseci od posljedica tumora na mozgu. Zajedno imaju i kćer.

Da Cannon obožava manekenke nije tajna, a s Bre Tiesi nekoliko je puta prekidao. Tiesi je u međuvremenu bila i udana, no s Nickom se pomirila nakon što se rastala. Sina su dobili 2022. godine, a za Nicka je uvijek imala riječi hvale. Često je govorila kako je Cannon tu za nju kada god joj je potrebno te zajedno odgajaju dijete.

Iste godine Nick je s fotografkinjom LaNishom Cole dobio kćer. O njezinoj trudnoći mediji nisu znali ništa, stoga ne čudi da su se mnogi iznenadili kada su objavili rođenje kćerkice. Ni Cole nikada nije ništa loše pričala o Nicku, a i ona tvrdi da zajedno odgajaju djecu.

Nick Cannon se često šali na svoj račun i broj partnerica s kojima ima djecu, a priznao je i kako ne plaća alimentaciju. Svima kupuje ono što im treba.

- Nikada se nije dogodilo da je jedna od majki moje djece nešto tražila, a da to nije dobila - izjavio je.

