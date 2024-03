Komičar koji ismijava silovanje nastupa za Dan žena u Zadru. SDP-ovka je oštro reagirala

Zadarska gradska vijećnica SDP-a Danijela Vukoša oštro je reagirala na odluku Hrvatskog narodnog kazališta Zadar da za Dan žena na njihovim pozornicama nastupi komičar Aleks Curać Šarić.

Zagrebački komičar prije dvije godine se našao na meti kritika zbog svojeg nastupa u jednom klubu.

- Dragi Alekse, silovanje nije smiješno, niti najmanje - stajalo je u jednoj od brojnih poruka šokiranih žena i muškaraca koji su slušali njegov stand up. Jedna je korisnica društvenih mreža tada i objavila fotografiju njega s navodima koje je izgovarao u klubu: 'Silovanje ni jednome muškarcu nije nevjerojatno nakon što tri dana nije svršio', 'Žene nisu dovoljno zahvalne'...

Zbog tih je riječi sada reagirala i SDP-ovka Vukoša. Njezinu reakciju prenosimo u cijelosti:

Tko je zaposlio krčmara u HNK Zadar?

U kazališnoj krčmi u Zadru, glavni krčmar Renato Švorinić za Dan žena poslužuje specijal za žene.

„Kaj bum dobila za Dan žena?“

„Šamar.“

„Aaaa. Daj! Zakaj si takav?“

„Aj dobro, 2 šamara. Fakat sam predobar.“

Vuk ako hoće poj.… vučicu, on je poj... On samo mora lupiti nekog drugog vuka i vučica kaže kako je on jak i da je ona spremna.

Vučica ne postavlja petsto pitanja kao cure.

Lav ako hoće poj.... lavicu, on je poj...

On ne mora 3 mjeseca šetati po savani i slušati njezine gluposti.

Nijednom muškarcu silovanje nije nešto nevjerojatno nakon što 3 dana nije svršio.

Hrvatsko narodno kazalište koje se financira iz gradskog proračuna ne smije biti pozornica šovinizma i mizoginije.

Ravnatelj je „pozornicu cijelog svijeta“ pretvorio u krčmu.

A zna se tko je zaposlio krčmara.

Ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta Zadar je izabrao biti krčmar najvažnije kulturne ustanove u gradu.