Komičar objavio video susreta s Enisom Bešlagićem, on poručio: 'Amini i ja kliknuli smo na prvu'

Iransko-američki komičar Max Amini na svom je bečkom stand up nastupu, koji je održao prije dvije godine, u publici imao i jednog posebnog gledatelja. Radi se o bosanskohercegovačkom glumcu Enisu Bešlagiću koji se, prema snimci koja je jučer objavljena na YouTube kanalu popularnog komičara, na njegovom showu izvrsno zabavio, a kolegi je posveti i objavu na svom Facebook profilu.

Foto: YouTube

Amini je svoj video na spomenutoj platformi naslovio 'Bosnian star', a prikazana je smiješna komunikacija dvojice glumaca. Naime, u jednom trenu usred nastupa, komičar se Bešlagiću obratio pitajući ga dolazi li iz Italije. Nakon što je glumac odgovorio negativno, Amini je objasnio da je to pomislio budući da mu je izgledao 'sumnjivo'.

Bešlagić mu je rekao kako dolazi iz Bosne, na što je njegov šaljivi kolega rekao kako svi govore da je ta država prekrasna. Ustanovivši da je tamo u pratnji obitelji, Amini je glumcu rekao da nije znao da su Bošnjaci tako zgodni, a uskoro je saznao i da je Bešlagić po zanimanju glumac.

Foto: YouTube

'Glumiš li sada ili si ozbiljan? Tko si ti u ovome trenutku?', upitao ga je dok se ostatak publike smijao. Na pitanje je li glumio u nekom velikom filmu, Bešlagić je odgovorio kako je glumio u balkanskim filmovima, na što mu je Amini šaljivo dobacio: 'Da, bilo je lijepo razgovarati s tobom. Idem sad dalje, u redu? Pošalji mi životopis nakon showa'.

Komičar je unutar spomenutog videa podijelio i nekoliko zajedničkih fotografija s glumcem kojega je njihova komunikacija dobro nasmijala. O ovom nezaboravnom događaju oglasio se danas i Bešlagić na svom Facebook profilu. Uz istu snimku, dodao je i onu koju mu je Amini poslao nakon showa u kojemu govori da će novinarka koja stoji uz njega napisati pozitivnu recenziju njegova nastupa, budući da sada poznaje popularnog glumca.

'Max Amini i ja smo se prepoznali na prvu. On svojom energijom, ja svojom… i klikne odmah. Poseban šarm i duhovitost u trenutku izdvaja ga od mnogih drugih glumaca. Jednostavan, drag i pristupačan…', objasnio u opisu objave te priznao: 'Mnogo sam o našem poslu naučio baš gledajući njegov rad. Mnogo rada i odricanje se krije iza ovih ovih osmijeha.

POGLEDAJTE VIDEO: