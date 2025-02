Komičar se prerušio u Trumpa i provocirao Aleca Baldwina: 'Da nema kamere slomio bih ti vrat'

Glumac Alec Baldwin našao se u neugodnoj situaciji kada ga je u New Yorku zaustavio komičar Jason Scoop, inače poznat po prerušavanju u američkog predsjednika Donalda Trumpa. Scoop je prišao Baldwinu koji je na ulici iz prtljažnika automobila vadio prtljagu.

- Alec, to sam ja! Tvoj omiljeni predsjednik! - započeo je komičar, referirajući se na Baldwinove imitacije Donalda Trumpa u sklopu emisije Saturday Night Live.

Oponašajući i dalje Trumpa, Scoop je nastavio: ''Vidi, Alec, ponudit ću ti potpuno pomilovanje jer želim da budemo prijatelji, zar ne? Želim da budemo prijatelji. Dat ću ti potpuno pomilovanje za to što si ubio onu ženu – ako poljubiš prsten''.

Podsjetimo, Baldwin je bio glavni glumac i koproducent filma 'Rust', a tijekom snimanja ispalio je metak iz pištolja za koji je mislio da je rekvizit i tako ubio snimateljicu Halynu Hutchins i ranio redatelja Joela Souzu. Sud je protiv njega kasnije odbacio optužbe za ubojstvo iz nehaja.

Foto: Caitlin Ochs

- Ako ne želiš pomilovanje jer si hladnokrvno ubio tu ženu – možeš to nazvati ubojstvom prvog stupnja, možeš to zvati kako god hoćeš, ali nije bilo dobro. Ona me sada gleda odozgo, nasmijana, sretna i govori: 'Hvala vam što ste se suočili s čovjekom koji me ubio' - nastavio je komičar Scoop u pokušaju da od Baldwina izazove reakciju.

Baldwin je uglavnom ignorirao komičara, ali je naposljetku izgubio živce i suočio se s njim.

- Gledaj me, želim da me pogledaš. Imaš kameru ovdje, snimaš me? Shvaćaš li da u ovoj zgradi žive djeca? Budi jako oprezan jer da ova kamera nije ovdje slomio bih ti je**** vrat na pola! Shvaćaš li to? - zaprijetio mu je vidno iznervirani Baldwin.

Scoop je nakon toga nastavio imitirati Trumpa, a Baldwin se okrenuo i nastavio vaditi prtljagu iz automobila. Na kraju je komičaru Scoopu nekoliko puta rekao da se makne i ode.