Komičari iz 'Lajnapa' odgovorili na kritike oko nastupa za Dan žena u Zadru: 'Nepravedno je'

"Kaj bum dobila za Dan žena?" "Šamar." "Aaaa. Daj! Zakaj si takav?" "Aj dobro, dva šamara. Fakat sam predobar", upakirao je stand up komičar Aleksandar Curać Šarić u videu koji je objavljen na YouTube kanalu. Komičar koji je ismijavao silovanje, a potom se branio izjavom 'I ljutnja je reakcija', svoje neprimjerene šale imat će prilike pokazati skupa s kolegama, koji su se potpisali kao Kupidi, na Dan žena u Zadru.

- Dvorana HNK je u najmu, to nije naš program, a za tog tipa nikad nisam ni čuo, iskreno da vam kažem. Vidjet ćemo što će biti, sigurno ja nisam taj koji nadzire svaki najam. Karte su u prodaji, a bude li išta neprimjereno, mi ćemo reagirati. Ovako unaprijed ne znam što bi mogao napraviti - objasnio je prvi čovjek HNK Zadar, Renato Švorinić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

LAJNAP-ovci, koje uz Curaća Šarića čine i Saša Turković, Vlatko Štampar i Goran Vugrinec, najavili su ovako događaj u Zadru:

- Savršen show za dejt. Voljeli tu osobu ili ne. Večer na kojoj ćete odmah znati pašete li si. Nakon što su osvojili srca i smijeh publike s hit showovima DEJTNAJT 1 i DEJTNAJT 2, LAJNAP komičari odlučili su spojiti najbolje fore iz obje predstave te ovaj DAN ŽENA učiniti zaista posebni, maltene specijalnim. Show koji obrađuje temu muško-ženskih odnosa i kako preživjeti iste LAJNAPovci su izgradili na temelju svojih dugogodišnjih veza i karijera.

SDP-ovka osudila: 'HNK ne smije biti pozornica šovinizma i mizoginije'

Međutim, na nekim od prošlih nastupa moglo se čuti i ovo:

"Vuk ako hoće poj.… vučicu, on je poj... On samo mora lupiti nekog drugog vuka i vučica kaže kako je on jak i da je ona spremna. Vučica ne postavlja petsto pitanja kao cure. Lav ako hoće poj.... lavicu, on je poj... On ne mora tri mjeseca šetati po savani i slušati njezine gluposti", "Nijednom muškarcu silovanje nije nešto nevjerojatno nakon što 3 dana nije svršio"...

Na ideju da im se omogući najam dvorane na Dan žena reagirala je i Danijela Vukoša, gradska vijećnica iz redova SDP-a.

- Hrvatsko narodno kazalište koje se financira iz gradskog proračuna ne smije biti pozornica šovinizma i mizoginije. Ravnatelj je „pozornicu cijelog svijeta“ pretvorio u krčmu. A zna se tko je zaposlio krčmara. Ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta Zadar je izabrao biti krčmar najvažnije kulturne ustanove u gradu - poručila je u pismu kojim se obratila javnosti.

'Slično smo prošli prije godinu i pol dana'

LAJNAP-ovci ipak ne planiraju odustati od nastupa.

- Želimo istaknuti našu spremnost i uzbuđenje povodom dolaska u Zadar uoči Dana žena s našim LAJNAP Showom. Međutim, želimo se osvrnuti na nedavne neočekivane medijske napise koji su prekinuli našu pripremu.

Danas smo bili suočeni s viješću da naš LAJNAP show ovoga petka gostovanjem u HNK Zadar potiče šovinizam i mizoginiju, što je situacija slična onoj koju smo proživjeli prije godinu i pol. Želimo naglasiti da je nepravedno komentirati segmente naše satire izvađene iz konteksta veće priče s kojima nemamo nikakve veze.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

LAJNAP show za Dan žena, kao što i sam naziv sugerira, je forma humorističnog izražavanja koja često kritizira društvo i obrađuje teške i traumatične teme koje nisu dovoljno prisutne u javnom diskursu. Razumijemo da ovakav javni nastup može izazvati različite reakcije, no ako će to potaknuti širu raspravu o pravima žena i njihovoj ulozi u društvu, smatramo da smo postigli svoj cilj.

Nakon rasprodanih dvorana po cijeloj Hrvatskoj, naš cilj dolaska u Zadar nije poticanje negativnih stavova ili diskriminacije, već naprotiv - donijeti smijeh i radost našoj publici te pružiti Zadrankama priliku da se nasmiju i opuste uoči Dana žena.

Srdačno vas pozivamo na naš show gdje ćemo zajedno stvarati smijeh i uživati u jedinstvenom iskustvu zabave - priopćili su.