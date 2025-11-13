Koncert grupe The Offspring zbog ogromnog interesa seli se na Zagrebački Velesajam

Nakon što su za samo 3 sata rasprodali stadion Šalata, koncert benda The Offspring seli se na plato ispred paviljona 15 na Zagrebačkom velesajmu, a veliki open air koncert održat će se u nedjelju 14. lipnja 2026.

Nastup kalifornijskih punk rock legendi i jednog od najvećih bendova žanra uopće rasprodan je više od 7 mjeseci uoči datuma koncerta, a zbog ogromnog interesa koncert se seli na veću lokaciju.

S 40 godina karijere iza sebe, The Offspring su jedno od vodećih imena alternativne rock glazbe posljednjih nekoliko desetljeća. S 11 albuma postali su bend koji je obilježio punk rock i alternativne žanrove, utjecao na mnoštvo bendova, te definirao zvuk 90-ih.

Singlovi poput "Come Out and Play", "Self Esteem", “Pretty Fly (For a White Guy)”, "Why Don't You Get a Job?", "The Kids Aren't Alright" ili "You're Gonna Go Far, Kid" ostali su neizostavni dio pop kulture, a zagrebački koncert bit će prilika čuti The Offspring uživo i punk energiju koju donose.

Dodatni kontingent ulaznica u prodaju kreće u ponedjeljak 17. studenog u 10:00 sati na CoreEventu, a hard copy fizičke ulaznice bit će dostupne u Dirty old shopu, Rockmarku i Dallasu u Rijeci. Cijena ulaznica je 60 eura.