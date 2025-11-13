Nakon što se u samo tri sata rasprodala cijela Šalata, veliki open air koncert prebačen je na plato ispred paviljona 15 Zagrebačkog Velesajma
Koncert grupe The Offspring zbog ogromnog interesa seli se na Zagrebački Velesajam
Nakon što su za samo 3 sata rasprodali stadion Šalata, koncert benda The Offspring seli se na plato ispred paviljona 15 na Zagrebačkom velesajmu, a veliki open air koncert održat će se u nedjelju 14. lipnja 2026.
Nastup kalifornijskih punk rock legendi i jednog od najvećih bendova žanra uopće rasprodan je više od 7 mjeseci uoči datuma koncerta, a zbog ogromnog interesa koncert se seli na veću lokaciju.
S 40 godina karijere iza sebe, The Offspring su jedno od vodećih imena alternativne rock glazbe posljednjih nekoliko desetljeća. S 11 albuma postali su bend koji je obilježio punk rock i alternativne žanrove, utjecao na mnoštvo bendova, te definirao zvuk 90-ih.
Singlovi poput "Come Out and Play", "Self Esteem", “Pretty Fly (For a White Guy)”, "Why Don't You Get a Job?", "The Kids Aren't Alright" ili "You're Gonna Go Far, Kid" ostali su neizostavni dio pop kulture, a zagrebački koncert bit će prilika čuti The Offspring uživo i punk energiju koju donose.
Dodatni kontingent ulaznica u prodaju kreće u ponedjeljak 17. studenog u 10:00 sati na CoreEventu, a hard copy fizičke ulaznice bit će dostupne u Dirty old shopu, Rockmarku i Dallasu u Rijeci. Cijena ulaznica je 60 eura.
