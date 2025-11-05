The Offspring stiže u Zagreb!

The Offspring, kalifornijske punk rock legende i jedan od najvećih bendova žanra uopće, dolaze na stadion Šalata u nedjelju 14. lipnja 2026.

Povratak u Zagreb događa se predugih 17 godina nakon posljednjeg koncerta u Tvornici kulture u rujnu 2009. S 40 godina karijere iza sebe, gotovo 45 milijuna prodanih albuma te sedam i pol milijardi streamova samo na Spotifyu, The Offspring su jedno od vodećih imena alternativne rock glazbe posljednjih nekoliko desetljeća.

Bend koji je počeo 1984. u Kaliforniji postao je jedna od najvećih punk rock priča. Unijeli su novi život u skate punk kalifornijskog juga, te žanrove poput melodic pop punka i hardcorea, a njihova glazba dotiče se tema poput buntovnosti, socijalnih problema i društvenih komentara o kojima pričaju i kroz prepoznatljivi humor i satiru.

Ubrajaju se u glazbene titane koji su uz imena poput Green Day, NOFX ili Bad Religion revitalizirali mainstream punk rock od 90-ih godina naovamo. S 11 albuma postali su bend koji je obilježio punk rock i alternativne žanrove, utjecao na mnoštvo bendova, i definirao zvuk 90-ih. Postali su i neizostavni dio pop kulture, a njihova glazba može se čuti u brojnim filmovima i serijama poput “Batman Forever”, “I Know What You Did Last Summer”, “American Pie”, “Beverly Hills 90210”, kao i video igricama.

Nakon što su s istoimenim debijem iz 1989. počeli ostvarivati uspjeh lokalno, par izdanja nakon 1994. stiže album “Smash” koji im je osigurao ogroman komercijalni uspjeh. Album koji je sadržavao singlove poput "Come Out and Play" i "Self Esteem" lansirao je punk rock u mainstream, te postao jedan od najprodavanijih nezavisnih albuma. Peti album “Americana” iz 1998. sadržavao je hit singlove “Pretty Fly (For a White Guy)”, "Why Don't You Get a Job?" i "The Kids Aren't Alright" koji su osvojili radijske postaje i postali redovito prikazivani na postajama poput MTV-a.

Hvaljeni nasljednici “Conspiracy of One” (2000.) i “Splinter” (2003.) objavljeni su u platinastoj i zlatnoj nakladi, dok je “Rise and Fall, Rage and Grace” iz 2008. sadržavao singl "You're Gonna Go Far, Kid" koji je završio na vrhu Billboardove ljestvice. Između albuma “Days Go By” i Let the Bad Times Roll bend je bio na brojnim turnejama, a najnoviji album “Supercharged” još jednom hvali The Offspring i punk energiju koju donose.

Trenutno na velikoj turneji po arenama diljem Europe, The Offspring su nedavno nastupali pred 16 000 ljudi nastupili u krcatoj MVD Dome Areni u Budimpešti. Koncert na Šalati stoga će kapacitetom biti jedan od najmanjih iduće godine, koji će The Offspring uz samo nekoliko solo koncerata uglavnom voditi kroz headline pozicije najvećih festivala starog kontinenta.

Ulaznice za koncert na Šalati u prodaju idu u petak u 10:00 sati na CoreEventu, a hard copy fizičke ulaznice bit će dostupne u Dirty old shopu, Rockmarku i Dallasu u Rijeci. Early bird cijena je 52 eura.