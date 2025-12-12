Obavijesti

Koncert na Velesajmu: Sabaton najavio povratak u Hrvatsku!

Švedski power metal titani Sabaton, jedan od najuspješnijih metal bendova protekla dva desetljeća, vraćaju se 15. lipnja 2026. na zagrebački Velesajam s velikim open air spektaklom

Švedski power metal titani Sabaton, jedan od najvećih bendova metal glazbe posljednja dva desetljeća, vraćaju se u Hrvatsku na veliki open air spektakl na zagrebačkom Velesajmu 15. lipnja 2026. Koncert će se održati na platou ispred paviljona 15. Bend koji je više puta rasprodavao razne koncertne prostore kod nas upravo je završio i rasprodanu turneju po arenama diljem Europe.

U Zagreb će se tako vratiti nakon punih 9 godina i koncerta u Domu sportova 2017. godine.Od samog osnutka 1999. godine Sabaton su u više od dva desetljeća osigurali globalu bazu fanova, objavili 11 albuma, te osvojili brojna priznanja i nagrade. Među jednima od njih je i titula najboljeg live benda na svijetu koju im je dodijelio ugledni magazine Metal Hammer.

Kombinirajući žestoke riffove s prepoznatljivim vokalom pjevača Joakima Brodéna, Sabaton stvara heavy metal glazbu koja pjeva o ratovima i ljudima koji su sudjelovali u njima. Dotiču se tako tema veličanstvenih pobjeda, hrabrosti ili osobnih borbi.

Možda najpoznatiji po svojim nastupima uživo, bend se tako otisnuo na turneje po sjevernoj Americi, Australiji i Japanu, redovito nastupajući i na najvećim europskim, ali i svjetskim festivalima u ulozi headlinera. Prodaja  jihovih albuma doseže zlatne naklade, a većina koncerata im biva rasprodana u rekordnim rokovima.

Od male predgrupe postali su jedan od najvećih metal bendova današnjice. Nakon što je album 'Primo Victoria' lansirao njihovu tematsku posvećenost glazbi, bend je s albumima 'The Art Of War', 'Coat of Arms', 'The War to End All Wars' nastavio obarati rekorde i osvajati svijet sa svojom glazbom.

Najnoviji i hvaljeni album 'Legends' predstavlja bend na vrhuncu moći uz njihovo kreativno pripovijedanje o povijesti. Kao bend koji je dosada puno vremena posvetio sviranju na našim prostorima, Sabaton s novom turnejom potvrđuju povezanost s ovdašnjim fanovima. Prilika za doživjeti njihov moćan nastup bit će na velikom open air koncertu idućeg ljeta.

Ulaznice za spektakl na Velesajmu u prodaju idu u ponedjeljak, 15. prosinca, u 10:00 sati po early bird cijeni od 56 eura. Prodajna mjesta su Core Event sustav, Dirty old shop, Rockmark i Dallas u Rijeci.

