Prije 25 godina Prljavo kazalište objavilo je CD 'Božićni koncert', tonski zapis koncerta koji su na najvećoj zagrebačkoj tržnici - Dolcu, odsvirali 27. prosinca 1994. Na oduševljenje brojnih fanova, kojima nije bilo teško izdržati hladnoću koja je te večeri bila; taj je koncert u to vrijeme bio poznat kao koncert na minus 4 (Celzijeva stupnja).

Oduvijek im je bio izazov tražiti mjesta na kojim dotad nitko nije svirao. Tad se još nije puno sviralo na otvorenim prostorima, pogotovo ne u zimskim uvjetima.

- Sjećam se odlične atmosfere i predivnih emocija koje su se stvorile između benda i publike te večeri na Dolcu. Sjećam se i otegotnih okolnosti. Kako se ispod cijelog tog platoa gdje je bila publika nalaze podrumske prostorije placa, sve je vibriralo kad bi ljudi skočili i malo me je bilo strah da se nešto ne dogodi - kaže Bodalec.

Koncert je prošao odlično, a na svirci se okupilo više od 70.000 ljudi. Atmosfera je bila neponovljiva. Kao jedan pjevali su najveće hitove Prljavaca, a usprkos hladnoći bilo je i onih koji su skinuli majice. Tom su svirkom završili su turneju 'Lupi petama' kojom su obišli Sjevernu Ameriku i Europu.

Album je to koji je budio sjećanja na rat i mnoge žrtve koje su stradale u njemu, posebno skladbom 'Lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku'. Koncert na Dolcu snimljen je uživo na CD-u 'Božićni koncert', a objavila ga je diskografska kuća CBS. I danas se, posebice za blagdane, taj CD vrti u mnogim domovima.

Desetak godina kasnije, 2003., svirali su i ispred zagrebačke Katedrale. Bio je to koncert u organizaciji zagrebačkog Caritasa, njihova zahvala 'prijateljima od srca' i svim građanima koji su nazvali humanitarni telefonski broj i tako se uključili u Caritasovu kampanju 'Za 1000 radosti'.

Nakon Trga, Dolca, Katedrale, Bundeka, u novije doba odsvirana je Šalata, pa predivan koncert na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, a prije nešto više od godine dana i rasprodane dvije zagrebačke Arene - znatiželjno očekujemo gdje će u Zagrebu uslijediti novi koncert na koji će nas pozvati legendarni Prljavci.

Od prvih nastupa do danas, a više od četiri desetljeća je iza njih, fasciniraju strast, radost i profesionalnost kojom se penju na pozornicu. Još, ispričao je svojedobno Jasenko Houra, idu u istu birtiju u koju su dolazili 1976., kad su im počeli točiti alkohol. Možda bi, rekao je Jajo, njihove karijere išle u drugom smjeru da nije bilo Gorana Bregovića.

Do pojave Bijelog dugmeta vrijedila je ona da 'sviraš do vojske, pa se poslije oženiš i počneš raditi nešto pametnije'. Bregović je pokazao da se može i drukčije, da to može postati posao od kojeg se može živjeti i mladom Houri i ekipi olakšao je početak, a pokazalo se, i život.