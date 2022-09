Koncert za Ukrajinu: U Zagrebu će nastupiti Jason Derulo i Ne-Yo

Događaj pod nazivom „Project Phoenix: Humanitarni koncert za Ukrajinu“ dio je međunarodnog donacijskog projekta za Ukrajinu pod nazivom „Project Phoenix“. Cilj je sakupiti više od milijarde eura donacija, koje će biti usmjere na povećanje kvalitete života djece i mladih, obnovu razrušenih vrtića, škola i igrališta te pomoći ukrajinskom stanovništvu.

Projekt se organizira u suradnji s institucijama ukrajinske Vlade, a donirat će se moći pozivanjem donatorskog telefona, uplatama na bankovni račun, kao i uplatama posredstvom blockchain tehnologije.

Zagreb je odabran kao sjedište projekta zbog blizine Ukrajine, ali i događanja devedesetih godina u Hrvatskoj koja uvelike podsjećaju na današnju situaciju u Ukrajini.

Tako će u Zagreb doći neke od najvećih zvijezda današnjice među kojima su Jason Derulo, Ne-Yo i DJ Architect, kao i još neka imena koja će biti naknadno objavljena.

Jason Derulo je američki pjevač i tekstopisac najpoznatiji po hitovima „Want to Want Me“, „It Girl“, „Ridin' Solo“, „In My Head“ i „Wiggle“. Njegova pjesma „Swalla“ iz 2017. godine, koju izvodi zajedno s Nicki Minaj i Ty Dolla $ign, samo na YouTubeu je ostvarila više od 1,6 milijardi pregleda.

Derulo je jedan od najvećih podržavatelja Projecta Phoenix te je nedavno snimio video poruku u kojoj poručuje da ga „podržava cijelim svojim srcem“.

Drugi headliner donacijskog koncerta za Ukrajinu je Ne-Yo, punim imenom Shaffer Chimere Smith, popularni američki R&B, soul i hip-hop pjevač. Njegove pjesme iznimno su popularne među svim generacijama i gotovo dva desetljeća su na vrhu svjetskih top lista.

Ulaznice za koncert bit će u prodaji od subote u 12 sati preko sustava Eventim. Najniža cijena je 490 kuna, a u sljedećim danima u prodaju će se pustiti iznimno limitirana serija ulaznica, koje će uključivati i pristup backstageu te upoznavanje omiljenih zvijezda.

