Pjevačka diva Zorica Kondža (61) rekla je što misli o mladim domaćim glazbenicima, ali i zašto je odbila inozemnu karijeru i život u Americi.

Kaže da joj je život u Hrvatskoj bolji i kako nikada ne bi mogla raditi u New Yorku. Zbog toga je odbila ponudu za odlazak u Ameriku.

- Nije mi žao što sam odbila karijeru u New Yorku jer tamo ne bih nikada živjela, ili bih se odmah razboljela ili bih se navukla na kokain. Nema tamo ispijanja kave od tri sata, lagodnog života kao u Splitu - rekla je pjevačica u razgovoru s Giulianom Đanićem (48) na Večernjem showu Radio Dalmacije.

Iskreno je progovorila i o odlasku iz grupe Stijene. Naravno, kako to vesela diva često čini, kroz osmijeh i šalu.

- Uvijek je svaki razlaz radi love. Netko više dobiva, netko manje i tako krene. Šalim se. Trebali smo raditi zadnji album u Švedskoj, neki članovi nisu mogli jer su morali u vojsku, neki su se trebali ženiti, imali su trudne cure, a meni cura nije bila trudna i mogla sam ići. Uglavnom, trebali smo o svom trošku ići snimiti to, nismo imali baš novca i tako je to počelo pucati, došlo je i do zasićenja - objasnila je iskreno pjevačica.

Tada se 'skrivala' iza imena Dunja Sumo koje joj je dodijelio Rajko. Šaljivo kaže kako nije htjela uništiti svoj imidž rokerice.

- Radili smo album Novih fosila u Ljubljani, ja sam im bila back vokal, a pjevali smo pjesmu 'Kad dunje požute'. Sanju i Rajka sam nešto boksala i onda je Rajko rekao: 'Dunja Sumo, kao sumo borac'. Nisam dala da me potpišu kao Zoricu Kondžu na svom albumu nego kao Dunju Sumo, da mi ne unište imidž rokerice - nastavila je.

Kaže i kako ju još nitko od mladih glazbenika nije pozitivno iznenadio. Objasnila je da su svi dobri pjevači, ali nitko od njih nema 'ono nešto' zbog čega bi joj ostao u pamćenju.

- Nije se pojavilo nešto wow pjevačkih vokala. Nekad pjevač napravi pjesmu, a nekad pjesma napravi pjevača. Svi oni imaju i sluha i ritma, ali kad im se dogodi pjesma to ostane samo to. Puno je mladih na sceni, ali nije me ništa fasciniralo - rekla je.

Pohvalila se i kako je odlična svekrva. Naime, njezin sin Toni oženio se prošle godine, a Zorica kaže kako im se nikada nije htjela miješati u vezu.

- Moj Toni ima ženu koju je on odabrao i to je ono najvažnije, nema onu koju sam ja odabrala i nikad im se ne bih miješala u izbor. Ja s nevistom kao s prijateljicom popijem kavu i imam osjećaj kao da smo istih godina i mislim da sam odlična svekrva. Ako mene pitate, odlična svekrva je svaka ona koja ne živi s nevistom - objasnila je diva kroz smijeh.