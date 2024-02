Konobarica Emma ekskluzivno za 24sata o pjesmi koju joj je napisao Gibonni: 'Ganuta sam'

Stihove za pjesmu koju vjerojatno nikad nećete poslušati, ali ćete puno o njoj čuti , napisao je Gibonni i to kao posvetu konobarici kvartovskog kafića u kojem redovito ispija kavu s društvom.

Riječ je o Mimmo baru u Gundulićevoj ulici u Splitu, vodi ga Gibonnijev prijatelj Luka, a konobarica je Emma. Povod je bio njezin odlazak iz kafića, a Gibonnijeva ekipa joj je za ispraćaj pustila pjesmu preko Bluetooth zvučnika i potpuno je zatekla.

- Stvarno sam ganuta, to je prekrasna gesta, ne samo od Gibonnija već i sa strane mojih prijatelja koji su odlučili na ovako nešto. Svaki dan smo tu, družimo se privatno i poslovno, a i inače je ovdje najbolja kava u gradu – pa i kad ne radim tu je popijem. Stvorili smo tu malu zajednicu koja predivna, puna emocija i teško je otići odavde… – kazala je Emma koja je u Mimmu odrađivala svoje zadnje smjene ovog vikenda.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Vlasnik Luka nadao se kako će ekipa i pjesma zadržati Emmu, no, ona je odlučila krenuti dalje i iz ugostiteljstva. Emma dodaje kako prestaje konobariti, ali tu ne staju druženja u Mimmu.

- No, to nije kraj, jer ostajemo svi tu dobri, skupa ćemo piti kavu. Inače sam jako rječita, a ostavili su me bez teksta ovim na duže vrijeme. Uglavnom, što se tiče posla nije problem u Mimu, nego u meni i preporučila bih ga nekom tko traži posao. Neka se slobodno se javi, jer od ovog neće dobiti bolji tretman. Pjesma nekako naša interna zezancija koja je nastala kao plod vremena kojeg smo proveli skupa. Nije ozbiljna, nije za Sane Remo ili top ljestvice, niti bi se itko iz šireg kruga ljudi u njoj se mogao prepoznati, a niti bi se dalo shvatit o čemu se radi se radi. To je baš naše interno i intimno, a jako simpatično. Bila sam u poslu, u jednom momentu su me izveli vanka i pustili je na zvučnik pustili. Odmah sam shvatila o čemu se radi, svi su se smijali, bilo je veslo, zabavno, iako je bilo jako emotivno nisam zaplakala – prepričala je Emma.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Inače, Gibo se sprijateljio s vlasnikom Lukom od kojeg je saznao da je konobarica Emma dala otkaz te da uskoro odlazi. Pa su zajedno napravili pjesmu za Emmu kao nagovor da ostane raditi.

– Emma je zaista srce i duša ovoga kafića. Radi tu kod mene tri godine i ja bi, a vjerujem i svaki drugi vlasnik kafića, bio sretan da mi Emma ostane radit cijeli život. I tako smo mi, ta naša ekipa, nas šest, promislili da bi mogli za Emmu napisat pjesmu, ne bi li je privoljeli da ostane radit ovdje. Čim je Gibo napisao tekst, mi smo svih šest u studiju snimili pjesmu, bili smo svojevrsni "Emma‘s Band Aid" – rekao je Luka za Slobodnu Dalmaciju.