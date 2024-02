Gibonnija je na početku karijere uzdržavala žena. Imao je druge snove: Drago mi je što nije tako

Kada je Gibonni (55) započinjao svoju glazbenu karijeru, budućnost je zamišljao potpuno drugačije.

- Moja želja sa 20 je bila da živim u L.A.-ju, da vozim Harleyja bez svjetla, auspuha i registracije, to mi je bilo najveće dostignuće bez pameti. Danas kad vidim svoju familiju, drago mi je da nema ključa - otkrio je Gibonni za IN Magazin.

Foto: A.H./ATAImages/PIXSELL

Sa suprugom Sanjom imaju troje djece, a otkrio je da je upravo ona na početku njihove veze uzdržavala obitelj.

- Najveća potpora mi je familija. Beskrajno sam zahvalan - rekao je glazbenik.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Danas Gibonni živi potpuno drugačijim životom nego što je nekada sanjao. Jedan je od najpriznatijih glazbenika s domaće scene. A nedavno je osvojio posebno priznanje za 'Cesarica bestseller'.

Splitski glazbenik je u prethodnoj godini prodao najviše ulaznica za svoje koncerte, a posebno su se istaknula dva u zagrebačkoj Areni te koncerti u Varaždinu, Zadru i Istri.

Foto: A.H./ATAImages/PIXSELL

- Najbolje moje pjesme, i one zbog kojih ljudi dolaze na moje koncerte, su naknadno otkrivene. Puno ima pjesama koje moji ljudi vole, a da nikad nisu bile na top listi. Imao sam sreće što sam pripadao generaciji kada su ljudi otkrivali ono što im se sviđa. Nisu razmišljali što ima novo, nego što ima dobro. Našli bi na CD-u da je pjesma šest bolja od one prve. Moja je sreća što sam rođen i što sam radio u to vrijeme. Sad da napišeš pjesmu u doba TikToka, uzalud ti je - ispričao nam je Gibonni tada.