Kontroverzni glazbenik počeo se drogirati još kao dječak, poznat je po vezama s mlađim curama

Američki glazbenik Anthony Kiedis odrastao je u Michiganu, a njegovi roditelji su se rastali kada su mu bile samo tri godine. Ostao je s majkom sve do 12. godine, kada se preselio ocu u Los Angeles. U to vrijeme, njegov otac John Michael Kiedis probijao se na glumačkoj sceni pod umjetničkim imenom Blackie Dammett. Pjevač je u intervjuima često pričao kako je kao dječak posjećivao oca u Kaliforniji te je Los Angeles smatrao "najsretnijim mjestom na svijetu". Otkako se preselio ocu počeo se drogirati, a imao je samo 14 godina kada je probao heroin. U autobiografiji je otkrio kako je heroin uzeo jer ga je zamijenio za kokain. U to vrijeme je imao i nekoliko manjih filmskih uloga.

Pohađao je srednju školu Fairfax u Los Angelesu, gdje je upoznao Michaela Petera Balzaryja, danas poznatog pod imenom Flea. Posvađali su se čim su se upoznali, no vrlo brzo su postali najbolji prijatelji. Kada su imali 15 godina, skakali su sa zgrade u bazen, koji je Kiedis promašio te je slomio leđa, ali se uspio potpuno oporaviti. Obožavali su rock glazbu, a kada su upoznali Hillela Slovaka stalno su bili zajedno. Konzumirali su velike količine droga zajedno, ali Kiedis je u srednjoj školi briljirao. Maturirao je s pohvalama te je upisao fakultet UCLA.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Početkom 80-ih godina Kiedis se pridružio bendu kojeg su oformili Flea i Jack Irons, a u međuvremenu im se pridružio i Slovak. Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem bilo je ime benda kojeg danas znamo kao Red Hot Chili Peppers. Imali su samo jednu autorsku pjesmu kada su prvi put nastupali pred publikom te nisu bili sigurni je li Kiedis dobar pjevač, no iz koncerta u koncert se pokazalo kako dobro funkcioniraju kao grupa. Album "The Red Hot Chili Peppers" njihovo je prvo studijsko izdanje koje je producirao Andy Gill, bivši član benda Gang of Four. Dva albuma kasnije i nekoliko nezgodnih situacija u bendu zbog konzumiranja droga, Red Hot Chili Peppers su bili na rubu raspada. Anthony Kiedis je bio na odvikavanju, no 50 dana nakon je ponovno bio u raljama iste ovisnosti. Umalo su ga izbacili iz benda jer im je samo radio probleme, no uspjeli su održati grupu na okupu. Kada su objavili treći album "The Uplift Mofo Party Plan", bend je otišao na svjetsku turneju, nakon koje su se oprostili od Hillela Slovaka koji je 1988. preminuo od posljedica predoziranja. Kiedis nije otišao na njegov sprovod, već je pobjegao iz SAD-a u Meksiko. Kada se vratio, u bendu su ostali samo on i Flea, a Red Hot Chili Peppers su nastavili s radom uz Johna Frusciantea i Chada Smitha. S novom postavom snimili su četvrti album "Mother's Milk".

S producentom Rickom Rubinom radili su na izdanju "Blood Sugar Sex Magik", koje su kritičari ocijenili jednim od najboljih u njihovoj dotadašnjoj karijeri te su otišli na turneju s Nirvanom, Pearl Jamom i The Smashing Pumpkins. Članovi benda često su se svađali i preko medija, a nije tajna da su se Kiedis i Frusciante razilazili u nekoliko navrata. Gitarist i pjevač najviše su se svađali kada je Frusciante imao vlastite probleme s drogom, no Flea ih je pomirio te su 1999. objavili sedmi album "Californication". Svaka sljedeća turneja bila im je sve veća te su imali sve više obožavatelja diljem svijeta, a albumima "By The Way" i "Stadium Arcadium" "zakucali" su svoje mjesto kao jedan od najvećih bendova u to vrijeme. Dosad su objavili 13 studijskih albuma, prodali su milijune kopija diljem svijeta, dobili su zvijezdu na Stazi slavnih u Los Angelesu te su primljeni u Rock n' roll Kuću slavnih.

Anthony Kiedis je tijekom čitave karijere bio kontroverzan i zbog odabranica svoga srca. Tek je u autobiografiji "Scar Tissue" opisao sve detalje svojih veza. Kada je imao 23 godine ljubio je 14-godišnjakinju. Isprva nije znao koliko je imala godina, no ostao je s njom i kada je saznao u informaciju. Singl "Catholic School Girls Rule" posvećen je upravo njoj. Mnogi mediji su ga kritizirali zbog te veze, no na to se nije obazirao.

Glumicu Ione Skye upoznao je krajem 80-ih kada mu je bilo 24, a njoj tek 16. Skye je trebala biti model za naslovnicu drugog albuma Red Hot Chili Peppersa kada je imala 18 godina, no diskografska kuća je procijenila da izgleda premlado te su odabrali drugu manekenku za tu prigodu. Par je u vezi bio nekoliko godina, a nakon što su prekinuli, glumica se udala za Ada Rocka iz benda The Beastie Boys. Ione Skye je ove godine objavila memoare u kojima je otkrila da je sa 17 godina ostala trudna te da je Kiedis platio njezin pobačaj. Mnogi su je osuđivali zbog veze s Kiedisom, a priznala je kako je tek prije nekoliko godina smogla hrabrosti da ispriča svoju stranu priče.

Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

Singl "I Could Have Lied" Kiedis je navodno napisao za kolegicu Sinéad O'Connor. Tvrdio je da je hodao s njom kratko 1990. godine, no ona je to demantirala. Kratko je ljubio Mel C iz Spice Girls, a i njoj je posvetio pjesmu. Radi se o singlu "Emit Remmus" s albuma "Californication". Dizajnericu Yohannu Logan ljubio je nekoliko godina, a s manekenkom Helenom Vestergaard hodao je nakon nje. S Heather Christie hodao je od 2004. do 2008. godine, a par je 2007. dobio dijete zbog kojeg su se kasnije prepucavali na sudu.

U autobiografiji je pjevač otkrio kako je bilo godina kada bi spavao s oko 100 žena.

- Može zvučati smiješno, ali ne mogu biti u vezi i još uvijek ne razumijem žene. Otvoren sam svim opcijama i nije me strah ako ću ostarjeti sam. Ako dođe ona prava za mene, super. Ako ne dođe, prihvatit ću i to - napisao je u svojoj knjizi Kiedis.