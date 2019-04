Kontroverzni parovi: 'Mlađe je slađe, mi se ljubimo non-stop'

Najkontroverzniji par u regiji Milijana Bogdanović (21) i Milojko Božić (74) trenutno se nalaze u reality showu 'Parovi. Opustili su se već pred kamerama te pred ostalim stanarima razmijenili francuski poljubac.

- Ljubimo se non stop - rekla je Milijana, a većinu stanara zgrozio je njihov poljubac pa su pokrivali oči rukama. Milijana je nekoliko puta dala do znanja kako je Milojko odličan u krevetu te mu ne trebaju nikakva seksualna pomagala, a nedavno su otkrili kako vole izmjenjivati nježnosti na perilici za rublje. Premda Milijana ne vidi ništa loše u vezi s Milojkom, s njom se ne slažu njeni roditelji. Milijanina majka Slađana je za izjavila da je njena kći rano uočila da joj se mladići ne sviđaju.

[video: 1205705 / Drame najpoznatijeg balkanskog para Milijane i Milojka.]

- Kada smo s njenih 14 godina shvatili da joj se sviđaju starci, potražili smo pomoć psihijatra. Tamo su nam rekli da se njeno stanje ne liječi, već da je ona jednostavno takva i da ima taj gen - ispričala je Milijanina majka Slađana, piše Espreso.rs.

- Kada bi njena baba odlazila u selo da se druži s vršnjacima, Milijana bi rado polazila za njom. Diskoteke nije posjećivala, ali zato kavane jest, jer je tamo bilo starijih ljudi - zaključila je Slađana. I Milijanin otac se vezi protivi. Ona ga je čak zbog prijetnji prijavila i policiji zbog čega je dobio zabranu prilaska svojoj kćeri. Osim što su zbog veze 'na ratnoj nozi' s obitelji, svakodnevno se susreću sa zlim komentarima.

Foto: Facebook

- Pogledajte ga kako jede na Youtubeu, prežvače kao konj, a s maramicom što je brisao nos briše i stol. Treba imati želudac za to podnijeti. Pa nije to Mick Jagger pa da je curu nešto privuklo nego 'mrcina' sa selu kojeg ni stare babe ne bi poljubile - napisao je gledatelj Parova koji mjerka svaki njihov pokret u showu. Kontroverzni par otkrio je da od novca kojeg će zaraditi u realitju, osim što će renovirati kuću, planiraju platiti i umjetnu oplodnju.

Želja za djetetom se prije godine ostvarila njihovom holivudskom pandanu Micku Jaggeru (75) i Melanie Hamrich (32). I dok Melanie uživa sa sinčićem Deverauxom, Mick je zbog zdravstvenih problema nedavno otkazao cijelu turneju. Prije nego je upoznao suprugu, Mick je ljubovao s Noor Alfallah (23) za koju se šuška da je danas u vezi s Clintom Eastwoodom (88). Noor je pokušala demantirati navode da su u vezi, ali paparazzi su ih uhvatili kad su u veljači izlazili iz restorana.

Foto: instagram/pixsell

- Noor je jako samopouzdana i obrazovana pa se uklapa na elitna mjesta na koja idu zajedno - ispričao je izvor za Mirror. I američka glumica Holland Tayor (76) šokirala je javnost kad je svima obznanila da hoda s kolegicom Sarah Paulson (44). - Upoznale smo se na humanitarnoj večeri organiziranoj u domu glumice Marthe Plimpton i odmah smo kliknule - rekla je Paulson. Kad su tek priznale da su u vezi, glumice su se susretale s osuđivanjem, prvenstveno zbog razlike u godinama.

Foto: Instagram

- Kada me neki ljudi vide s Holland misle kako iz djetinjstva vučem traume vezane uz majku. Ja brinem o njoj isto koliko i ona brine o meni, nema nikakvih skrivenih namjera tu - otkrila je Sarah koja je i prije veze s Paulsen voljela starije žene te pet godina hodala s 62-godišnjom Cherry Jones. 'Da je mlađe slađe' smatra i Kriss Jenner, šefica reality klana Kardashian-Jenner. Kris bi navodno voljela postati još jednom majka te da otac njezinog sedmog djeteta bude njen trenutni dečko Corey Gamble (37). Ipak, Kris ne želi treći put 'pred oltar'.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

- Ne trebam obući dugu bijelu haljinu i hodati prema oltaru, ja sam to u životu već imala. Imala sam velika vjenčanja. Ne trebamo to raditi. Osjećam se blagoslovljena iskustvom i veselim se budućnosti - ispričala je Jenner. I američki predsjednik Donald Trump u braku je sa znatno mlađom partnericom. Trump (72) i Prva dama SAD-a Melania Trump (48) ove godine slave 14. godišnjicu braka. Par se upoznao 1998. na njujorškom Tjednu mode, a ubrzo nakon toga započeli su ljubavnu vezu. Iako se dosad već dalo primijetiti da Trump u sebi i nema previše džentlmenskih manira, a šuškalo se i o razvodu, njegova supruga sve to i dalje dobro podnosi.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Sličnu dobnu razliku imaju i glumački par Michael Douglas (74) i Catherine Zeta-Jones (49). Michael i Catherine su rođeni na isti dan, 25. rujna, a upravo ih je ta činjenica spojila. Michael se 1998. na prvi pogled zaljubio u Catherine. Na filmskom festivalu u Deauvilleu su sjedili za istim stolom. Upoznao ih je kolega Danny de Vito (73), a tema razgovora je bio njihov datum rođenja. - Prvi put kad sam ju vidio rekao sam 'wow'. Te večeri sam joj rekao da ću biti otac njezine djece. Čim sam to rekao pomislio sam da sam uništio sve svoje šanse - rekao je svojedobno Douglas. Ostali su kontaktu nakon te večeri i uskoro započeli svoju ljubavnu romansu.

Foto: Instagram/orijent

U samim počecima veze sve su skrivali od javnosti. Douglas je svojedobno otkrio da je smisao za humor tajna zbog koje je njegov i Catherinin brak opstao 18 godina. I francuski glumac Vincent Cassel (51) ljubi znatno mlađu djevojku. S manekenkom Tinom Kunakey (21) očekuje dijete. Par živi skupa u Rio de Janieru i najviše vole ići na surfanje na plažu Ipanema. Tina i Vincent često se hvale zajedničkim fotografijama i ne skrivaju ljubav, a zajedno stalno odlaze na odmore. Cassel kaže da ga ljubav čini živim, a dok žene traže sigurnost, muškarci tragaju za avanturom.

Foto: Privatni albumI

- Postoji francuski izraz koji kaže: 'Muškarci dok hodaju po svijetu imaju samo penis i nož'. Žene su zrelije i imaju dublji pristup životu. No muškarci su 'sterilni'. Ne rađamo i čini se kao da samo moramo ići dalje - zaključio je glumac. I u Hrvatskoj postoji nekoliko celebrity primjera kojima dobna granica ne predstavlja prepreku za ljubav.

Bivši radijski voditelj, novinar i tekstopisac Mario Mihaljević (68) uplovio je nedavno u bračnu luku s Riječankom Dinom Mešić (41) s kojom se u ljubavnoj vezi nalazi 11 godina. Ljubavna priča Željka Bebeka (73) i njegove supruge Ružice (39) traje i danas, a započela je prije 21 godinu na njegovom koncertu kada je ona došla kao obožavateljica i tražila ga autogram. - Ma mala je razlika. Nešto sitno. 34 godina, ali kao da su četiri - rekla je nedavno Ružica za IN magazin. Bebek je istaknuo kako se trudi biti mladi suprug i u tome uspijeva.

Foto: Instagram

I pjevač Boris Novković (50) kaže kako razlika u godinama nije važna. On je prošle godine otkrio da očekuje dijete s atraktivnom studenticom modnog dizajna Iris Volf (25).

- Bila je to ljubav na prvi, na zadnji pogled, na uvijek i zauvijek pogled - napisala je Iris na Instagramu. Kako tvrde njihovi prijatelji, par je odmah kliknuo te dijele jednake životne vrijednosti. Nedavno su postali roditelji curice Si.