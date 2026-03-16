Kopira Severinu? Rita Ora na zabavi nakon Oscara 'furala' pernati šešir: Evo kako joj stoji

Britanska pjevačica Rita Ora (35) ponovno je privukla veliku pažnju na tradicionalnoj zabavi nakon dodjele Oscara, koju svake godine organizira Vanity Fair.

Na glamuroznoj večeri pojavila se u vrlo hrabroj modnoj kombinaciji koja nije prošla nezapaženo – posebno zbog neobičnog šešira koji su mnogi odmah primijetili.

Ora je na crvenom tepihu nosila prozirnu haljinu s floralnim vezom, krojenu poput korzeta, koja je naglašavala njezinu figuru. Donji dio haljine prelazio je u crnu satensku suknju s dugim šlepom, dok je stražnji dio krasila velika svilena mašna. Cijeli look upotpunila je upečatljivim, velikim pernatim šeširom koji je dominirao cijelim stylingom.

I dok su neki fanovi na društvenim mrežama oduševljeno komentirali njezin outfit, drugi su se prisjetili da je sličan šešir nosila i Severina (53) na svojoj turneji 'Ja samo pjevam'.

Rita Ora ponovno je oduševila ljubitelje mode, a je li riječ o inovativnom modnom potezu ili pak neobičnoj inspiraciji, procijenite sami.