Korana se prisjetila najtežih dana: 'Daleko od one radosti koju bi majka trebala osjećati'

- Rođendanska kapica. Nije lako objasniti tok misli koji se tada vrtio u glavi, ali čvrsto sam vjerovala da će on znati da sam pored njega, s kapom na glavi i da slavimo njegov prvi tjedan, napisala je Korana Gvodzić (40) na Instagram profilu povodom drugog rođendana sina Olivera.

Naime, Korana i stand up komičar Ivan Šarić (38) obilježili su poseban dan 13. travnja, a sada se voditeljica prisjetila rođenja sina.

Foto: Instagram

- Bilo je to daleko od one radosti koju bi majka trebala ili mogla osjećati, ali nekako sam se morala trgnuti. Svaki sljedeći tjedan dolazila sam mu s kapicom, i na pitanje doktora i sestara 'Koji ono danas slavimo?', ja sam sa sve većim i većim osmijehom odgovarala: 'Evo drugi!', 'Treći nam je!', 'Već nam je četvrti!', 'Peti!' - napisala je Korana pa nastavila:

- Bezbroj fotografija i videa poslali smo tati koji nije mogao ući u bolnicu, ali bio je na drugoj strani videopoziva. Kapica je s nama proslavila i prvu godinu, a sada, evo, i drugu. I znate što? Nikada ne treba podcjenjivati šareni komad kartona - objasnila je.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Inače, maleni se Oliver rodio mjesec dana ranije, a Korana je u bolnici provela 38 dana.

Foto: Instagram/Korana Gvozdic

- On i ja. Bodrili smo i čekali jedan drugoga... Prvo je on čekao mene da se oporavim, a onda sam ja čekala njega i zaklela se da bez njega neću izaći iz te zgrade. Slavili smo svaki tjedan kao da je rođendan, proslavili i naš prvi majčin dan. I onda smo nakon pet tjedana i dva dana izašli ZAJEDNO! 20.05.2021. - on pajki, a ja rumena od suza, suza radosnica jer smo napokon zagrlili tatu - napisala je Korana kada je napustila rodilište.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album/Kay Nietfeld/DPA

