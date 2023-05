Kostimi Eurosonga: Teatralni outfiti ukrašeni kožom, perjem i ostalim dramatičnim detaljima

S vremenom je Eurosong postao parada kiča i raznih scenskih atrakcija, ponekad se čini kao da se pjevači natječu tko će biti - čudniji. Kad tražimo odgovor na pitanje - zašto netko nosi to što nosi, moguće da je on u samoj pjesmi. Kostimografija je, naime, nastavak na ono glavno što se ovdje dešava, a to je pjesma. Ili bi trebala biti. Iako, odjeća vizualno 'nosi' dobar dio predstave, dio je scene te je jedan od najvažnijih elemenata. A ako pjesma nije nešto posebno, vizualni je element taj koji nas mora zabaviti i 'prikovati' pred ekran.

Pritom kostimi moraju biti praktični za pokret, kako bi izvođač mogao što slobodnije odraditi posao. Jedan je to od razloga zašto su našim Letovcima kaputi i plisirane suknje super odabir. Dečki u njima rade što god požele, a ni štikle nisu problem.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Atraktivni su i raskošni u vizualnoj reprezentaciji te se lako mogu kretati, valjati po sceni i općenito plesati. Ovdje je taj famozni ŠČ dio uzorka, postaje glavni motiv, uz nezaobilazan sjajni tekstil raznih boja. Iako djeluju poput djece koja se igraju odraslih, ovdje je riječ o odjeći koja je zapravo ozbiljno dobro napravljena i iskrojena. Po mjeri i s velikom količinom drame, baš kako njima to treba.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pobjednica Loreen nosila je kostim koji je imao ulogu 'druge kože'. Ljubavna pjesma Tattoo nastavlja se na odjeću koja prianja u neutralnim tonovima, s detaljima od svile i kože. Futuristička sirena duge kose ima i kandže - oni dodatno naglašavaju pokret i scensko-animalni izričaj.

Outfit je zapravo praktičan, ona je u njemu pokretljiva i gotovo eterična. I u trendu, jer ove sezone hit su slični prozirni kombinezoni s efektom linija.

Foto: HRT

Norveška je imala pjesmu 'Queen of Kings' koju je izvela Alessandra, čiji je kostim očito inspiriran imenom same skladbe. Kruna i moćan body prate priču, a tu je i lepršavi plašt koji je dodatno začinio styling. Ona uistinu izgleda poput neke SF kraljice, na pomalo ratnički način, za što su zaslužna i velika ramena. Body ovog tipa često je dio scenske odjeće brojnih pjevačica, u njemu je lako kretati se, otkriva tijelo i izgleda super atraktivno.

Foto: HRT

I Albanija je imala velika ramena - moćan outfit dodatno je ukrašen elementima poput dukata koji su dio njihove tradicionalne etno odjeće.

Crna je odjeća specifična za scenu jer se gotovo i ne vidi, a izvođač lako 'nestane', no uz ovoliko ukrasa i metalnih elemenata, sve skupa postaje dostojno teatra. Na sceni su dobrodošla i prenaglašavanja - ova ramena dobar su primjer.

Foto: HRT

Talijani znaju stil, kako vizualno dozirati nastup. Njihov je predstavnik nosio crne hlače i top koji je u potpunosti prekriven aplikacijama, kristalima i malim perlama. Marco Mengoni nosi jednostavnu majicu bez rukava, koja je nabrijana sjajem - i to mu je čisto dovoljno, tisuća aplikacija na baznom kroju. Lako je zamisliti kako bi divno izgledala duga haljina od sličnog materijala.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ekipa iz Portugala je imala perje i puno crvene - blaga je inspiracija širokim haljinama koje su inače dio tradicionalne odjeće te države. Snažna nijansa privlači pažnju, a lepršavi detalji dodatno naglašavaju pokret i na sceni djeluju privlačno. Dobar odabir za nastup, ovaj tip kostima praktičan je i za ples - u brdu perja lako se kretati.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Finski favoriti, koji su na kraju i završili na drugom mjestu, kako smo vidjeli na kladionicama, nosili su kostime vidljive 'iz aviona. Pankerski elementi i dramatični rukavi poput napuhanih lopti te kožnate hlače i sve skupa ukrašeno metalnim šiljcima, nalik su na scenu iz neke kompjuterske igre. Slične kreacije fluidnog identiteta možemo vidjeti u raznim igrama, a u Finskoj se prije tamošnje pobjede pjevač Käärijä uistinu 'pojavio' u igri Fortnite. Spoj gejminga i mode već je neko vrijeme aktualan, virtualni svjetovi postaju sve 'realniji'. Kad vidimo neon rukave, kostim ukrašen šiljcima u atmosferi igre koja je jedna od najpopularnijih na svijetu, ta modna dramatičnost ima smisla. Za dodatnu vizualnu dramu na Eurosongu, zaduženi su bili ostali članovi benda - neon roza jedan je od trendova ove godine radi filma Barbie koji će uskoro osvojiti svijet.

Foto: HRT

Alika iz Estonije odabrala je odijelo s trendovskim detaljima - otvori na struku već su neko vrijeme mega popularni u svijetu svakodnevice. No, ovdje je dodana suknja, pa je sve skupa zapravo hibrid haljine i hlača. Iako je ovo previše 'običan' outfit za stage, što znači da ga možemo nositi na neko događanje, ipak je dosta atraktivno, upravo radi tih lepršavih detalja. Što više dinamičnih elemenata na kostimu, to on djeluje uvjerljivije dok se pleše jer naglašava pokret.

Foto: HRT

Ovdje je riječ o masi elemenata na sceni, od plesača u trikou do visokih crnih čizama i jarke roze. Pjevač Gustaph stilski je simbioza Boy Georgea i zaljubljenog kauboja, a sve skupa djeluje poput vizualnog koktela pomalo nepovezanih elemenata. Ovo je jedan od onih nastupa u kojima se izmjenjuju stilovi bez nekog posebnog smisla, kao da su se eto izvođači slučajno našli zajedno na stageu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Monika Linkytė iz Litve nosila je lijepu kratku haljinu, inspiriranu snažnom koraljnom nijansom, a od teksture ističe se svilenkasta, slojevita, eterična. Jača ramena i kompaktna forma daju dojam futurizma, ovaj tip kreacije čak je dobar i za neki plesni, više energični nastup. Pjesma je ljubavna, a boja strasti naglašava njezin dramatičan ton.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

'Lord of the Lost' iz Njemačke imaju izričaj koji spaja teatar, performans i ostale vizualno snažne elemente - njihovi su kostimi u skladu s mega dramom. Neka su varijanta benda Kiss, podsjećaju na njih po načinu obaveznog kostimiranja te općenito stylingu koji je propisan za sve članove benda. Ime pjesme je Blood & Glitter, jasno je da crvena mora imati važnu ulogu. Inače, njihov žanr je - industrial metal bend.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Izraleke su imale moderne grudnjake futurističkog stila i stilski zahvalne cargo hlače. Ovo je kombinacija idealna za ples jer se referira na dinamiku pokreta te je vrlo urbana i street-style. U nekoj još raskošnijoj varijanti grudnjaci i topovi bi mogli biti dodatno ukrašeni kristalima ili nekim efektnim elementima.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Moldavija je obradila stilski odjeću samuraja, nekadašnjeg aristokratskog japanskog borca. Lijepa interpretacija kostima koji je zapravo vrlo tradicionalan i efektan na sceni jer podsjeća na borbenost duha i moć. Pjesma koju pjeva Pasha Parfeni nosi ime 'The Sun and the Moon' te je posveta ljubavi, odnosno samom činu vjenčanja. No, kostimi su dovoljno izražajni da sve skupa podignu na višu razinu.

