Tko je Loreen? Na Eurosongu je pobijedila dva puta, a od 2017. se izjašnjava kao biseksualka

Šveđanka Loreen (39) pobjednica je ovogodišnjeg Eurosonga. Od same kvalifikacije na tamošnjem Melodifestivalenu pjevačica je bila favorit, a pobjedu joj je donijela emotivna pjesma 'Tattoo'. Ovo joj je druga pobjeda na natjecaju, čime se upisala u povijest Eurosonga, 2012. je njezina popularna pjesma 'Euphoria' bila proglašena najboljom.

Rođena je u Stockholmu 1983. godine kao Lorine Zineb Nora Talhaoui u obitelji marokanskih korijena, a pjevanjem se počela baviti još u ranom djetinjstvu. Kao tinejdžerica je nastupala u nekoliko bednova, a u rodnoj je Švedskoj postala poznata 2004. kada je pobijedila u emisiji 'Švedska traži idola'. Već je sljedeće godine objavila prvi singl 'The Snake'.

Karijera joj je uzela maha 2011. nakon nastupa na spomenutom Melodifestivalenu, a godinu nakon je na istome i pobjedila te je 2012. debitirala na Eurosongu.

Na tom je festivalu nenamjerno pokrenula trend neobrijanih pazuha, i to ne ona sama, već je švedska televizija prikazala kratki kadar knjižničarke Line Ehrin kako diže ruke u znak slavlja Loreenine pobjede, a vidjeli su joj se upravo neobrijani pazusi. Tada su feministice diljem svijeta pokrenule akciju 'Povratak dlakama', a podržala ih je i sama Loreen.

Iako je Loreen poznata po svom radu u glazbenoj industriji, ona također podržava brojne humanitarne inicijative. Bila je aktivna u UN-ovoj kampanji za pomoć izbjeglicama u Siriji te podržava organizacije koje se bore za ljudska prava i pružaju pomoć ugroženim skupinama diljem svijeta. Također je progovorila o kršenju ljudskih prava u Azerbejdžanu, a prošle je godine javno stala uz Ukrajinu.

Kada je riječ o njezinom privatnom životu, Loreen je vrlo tajnovita. Međutim, 2017. se izjasnika kao biseksualka i izrazila podršku LGBTQ+ zajednici. Švedski mediji pišu da je trenutno single, a spominje se da je imala jednu ozbiljnu vezu.

Zanimljivo je da se pjevačica čak četiri puta okušala u natjecanju za predstavnicu Švedske na Eurosongu. Prvi puta je to bilo 2011. s pjesmom 'My heart is refusing me' kada se nije plasirala na natjecanje, pa 2012. kada je pobijedila, zatim 2017. s pjesmom 'Statements' i, naravno, 2023.

