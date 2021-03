Legendarna pjevačica Zdenka Kovačiček (77) ovih je dana nakon dugih 17 godina objavila novi album pod nazivom 'Konstatacija jedne mačke'.

Pjesma 'Frka', koja je izašla prije 40 godina se zahvaljujući grupi Nipplepeople pretvorila u jedan od najvećih domaćih hitova. Na YouTube-u ima više od 12 milijuna pregleda, što Zdenka, priznaje, nije očekivala.

Za Večernji list ispričala je kako joj je bilo već s 13 godina biti na pozornici, a prisjetila se i roditelja, koji su imali samo nju.

- Mene roditelji, nažalost, nisu nikad podržavali. Oni su bili srednja klasa i očekivali su od svoje kćeri da završi fakultet, da se uda i ima djecu. Međutim, doživjeli su sve obrnuto od onog što su očekivali od svoje jedinice. U mom je životu uvijek bila borba da zadovoljim roditelje, ali i da zadovoljim svoju znatiželju za avanturama. Glazba mi je uvijek bila na prvom mjestu, a na neki način bila mi je zabranjena. Žao mi je što ih nisam usrećila odmah, nego tek sedamdesetih kada sam se potpuno vratila u Zagreb. Tako sam ih na neki način smirila, no nisam ipak završila fakultet. Upisala sam vanjsku trgovinu i željela sam čak upisati Akademiju dramskih umjetnosti, ali ni to nisam stigla jer sam bila prepuštena kaosu, rijeci koja me nosila. Bila sam preslaba da se tome oduprem - rekla je za Večernji list.

Iako je u osmom desetljeću, njezina energija je, pojašnjava, nepresušna i stvara se novim projektima.

- Mene stalno nešto novo zaintrigira. Jako sam sretna s novim albumom i suradnjom s Markom Tomasovićem. To mi je dalo nove ideje, a s obzirom na to da imam ekskluzivan ugovor s Dancing Bearom, sigurna sam da ćemo napraviti još tri albuma. I to me jako veseli i daje mi snagu, iako koji put samu sebe moram zakočiti. U ovim godinama čovjek mora paziti na svoje zdravlje. Bila sam bolesna, ali sad je zdravlje pod kontrolom - govori.