Film 'Svadba' ruši rekorde, a još nije ni došao u kina! Prodano je već više od 40.000 ulaznica

HINA
Svečana premijera održat će se 20. siječnja, sve dvorane CineStar Branimir Mingle Mall već su rasprodane do posljednjeg mjesta, a isti dan počinje i redovna kinodistribucija filma.

Film „Svadba“ redatelja i scenarista Igora Šeregija još nije ni stigao u redovnu kinodistribuciju niti imao svečanu premijeru, a već ruši rekorde - s 41.263 prodane ulaznice ostvario je najveću pretprodaju svih vremena za filmove prikazane u hrvatskim kinima, priopćeno je. Time je nadmašio čak i rezultate najvećih blockbustera koji su se godinama smatrali nedostižnima – primjerice za „Star Wars”, koji je u pretprodaji imao 25 tisuća ulaznica, ističe se.

"Svadba" govori o uspješnom hrvatskom poduzetniku koji na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, dok istovremeno otkriva da mu je kći, koja studira u Londonu, trudna sa sinom srpskog ministra. Sve to pokreće niz obiteljskih, političkih i društvenih zapleta, pa film „u formi punokrvnog balkanskog anti-rom-coma”, kroz humor, satiru i emociju progovara o obitelji, identitetu, lojalnosti i ljubavi.

Uz Renea Bitorajca, Dragana Bjelogrlića, Lindu Begonja, Vesnu Trivalić, Anđelku Stević Žugić, Roka Sikavicu, Niku Grbelju i Marka Grabeža, u filmu glume Seka Sablić i Srđan Žika Todorović, Snježana Sinovčić Šiškov, Dejan Aćimović. Tu su i Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Denis Murić, Marko Miljković i Nevena Nerandžić.

Film nastaje u produkciji Eclectice i Viktorija Filma, direktor fotografije je Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, skladatelj Dubravko Robić, dizajner zvuka Ivan Zelić, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, a masku potpisuje Snježana Gorup.

Film su sufinancirali HAVC, Podprogram MEDIA programa Kreativna Europa i HRT, dok distribuciju za Hrvatsku potpisuje Duplicato, a za Bosnu i Hercegovinu Blitz.

