Krah ljubavi nakon 18 godina: Balent zatražio razvod od Ive

Kako su nam potvrdili na zagrebačkom Općinskom građanskom sudu, Hrvoje Balent (46) je 12. travnja ove godine podnio zahtjev za rastavom od Ive Todorić (43). Prvo ročište zakazano je u srpnju. Zasad još nije poznato tko su im odvjetnici.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list

Oženili su se u travnju 2001 u Zagrebu. Utjeha u razvodu je Ivina duhovna učiteljica s kojom ide i na krstarenja od 16.000 kuna. Riječ je lifecoachu i motivacijskoj govornici Ani Bučević.

- Iva je sretnija nego ikad – kažu o Ivi Balent njezine prijateljice s kojima se stalno druži. Osim što se sad i službeno ‘sretno rastaje’, Iva novu liniju ponosno pokazuje u kupaćem kostimu na jahti na krstarenju s Bučević i ostalih 40 polaznika njezina seminara.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list

- Toliko sam puna dojmova da mi je teško izdvojiti, ali moram prvo naglasiti o ljudima ovdje. Tu je nas 40 na brodu koji se slažemo svi kao da smo jedno. To je nešto možda najljepše što sam doživjela jer, prvo, nije lako biti na brodu s puno ljudi. Ovaj brod odiše ljubavi i srećom, i to je fenomenalna energija. Ljudi su se sprijateljili. Gdje god prođeš, svi ti se smiju, zagrle te, nešto ti lijepo dobace i sedam dana biti u takvom okruženju, to je nešto neprocjenjivo – rekla je Iva o krstarenju s Bučević prošloga ljeta, a kako saznajemo, ove dvije prijateljice i nadolazeću nam sezonu planiraju provesti krstareći Jadranom te tražeći smisao života, ljubavi, svemira... Što se već događa na tim plovidbama.

Iva Balent je svoje prezime već prije gotovo dvije godine vratila u Todorić, barem na društvenim mrežama. Time je šokirala hrvatsku javnost i prijatelje te dala naznaku krize u braku. Kasnije se oglašavala na Instagramu, ali ničim nije dala naslutiti kako je vezi došao kraj. S uskoro bivšim suprugom ima troje djece. Kad joj je suprug priveden uz oca, Ivicu Todorića (68), Iva je vjerno čekala partnera pri izlasku iz pritvora, no nešto je, očigledno, puklo u vezi između ovih dvoje supružnika.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list

Par navodno već neko vrijeme ne živi zajedno. Ona je ostala s njihovom djecom u Kulmerovim dvorima, a za Hrvoja se šuškalo da živi u Ban centru na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Iva navodno ima novog muškarca u životu. Neki kažu da je viđena u restoranima u Hrvatskoj i regiji s njim. Njezino je vjenčanje s Balentom bilo događanje godine u svakom smislu. Okupila se 'krema' tadašnjeg društva, na čelu s Gazdom, Ivicom Todorićem. Vjenčanje je održano u tadašnjem hotelu Intercontinental. Svatove od 300 uzvanika zabavljao je Jasmin Stavros (64).

- Više puta sam pjevao na svadbama njegove djece, kad se udavala kći Iva i kad se ženio njegov stariji sin Ante. Uvijek sam bio angažiran u ulozi glazbenoga gosta večeri i uvijek je sve bilo na vrhunskom, iznimno profesionalnom nivou. I na obje sam svadbe, nakon što bih u sklopu redovitog programa otpjevao ‘Dao bih sto Amerika’, na Ivičinu zamolbu još dva puta izveo tu pjesmu - prisjeća se Jasmin Stavros.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list

Objedovale su se delikatese i pila najfinija vina. Iva je zasjala u ručno šivanoj vjenčanici koju je kupila u Italiji, a svadbenom slavlju nazočili su mnogi poslovni partneri oca Ivice. Nedugo nakon toga Hrvoje je postao visokopozicionirani menadžer u Agrokoru.