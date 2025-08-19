Obavijesti

U BRAKU BILI OD 2019.

Kraj braka: Emil Tedeschi mlađi i Nika Perenčević su se razveli

Zagreb: Emil Tedeschi i Nika Perenčević prate utakmicu KK Cedevita Olimpija - KK FMP | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Par se oženio 2019. godine, a tri godine kasnije dobili su sina kojeg su nazvali Emil, prema ocu i djedu. Ljubav je ipak došao kraj, što je potvrdio i sam Emil Tedeschi mlađi

Sin poznatog hrvatskog poduzetnika, Emil Tedeschi mlađi (32) i njegova 17 godina starija Nika Perenčević, kći poduzetnika Mihajla Perenčevića, su se rastali. Tedeschi je vijest potvrdio za Story. 'Istina je, Nika i ja smo se razveli, postupak je dovršen. Ostali smo u prijateljskim odnosima', poručio je. 

Par se oženio 2019. godine na Malom Lošinju. Mladoženja je za svog kuma odabrao dugogodišnjeg prijatelja Darena Pučara, a mladenka blisku prijateljicu Ivu Čović Rogić. Na svadbi su goste zabavljali Tony Cetinski, Gibonni i Massimo Savić.

Tri godine kasnije su dobili sina kojeg su nazvali Emil, po ocu i djedu. 

Za njihovu vezu pročulo se 2017. godine, a razlika u godinama nikada im nije predstavljala problem. Nika iz prethodnog braka ima i tri kćeri, a Emil je prije Nike ljubio kći nogometnog trenera Nikole Jurčevića, Lanu. 

