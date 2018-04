Kraj jedne predivne ere je pred nama, novo nam vrijeme dolazi

Naredni tjedan nam napokon dolazi novi Marvelov uradak, koji će nam najzad pokazati i Thanosa u akciji. Da podsjetimo, Thanosa smo prvi put vidjeli 2012., kada smo ga na samo trenutak vidjeli poslije odjavne špice filma 'Osvetnici'.

Thanosov dolazak signalizirat će kraj jedne Marvelove faze i početak nove.

Foto: Facebook/Screenshot

Ekipa čije smo priče pratili u prethodnih deset godina će s ovim filmom dobiti jako zaslužen kraj. Tako je već neko vrijeme jasno da će neki Osvetnici izgubiti svoj život u borbi protiv Thanosa. Tko točno nije poznato jer su redatelji snimili nekoliko krajeva, kao što su imali cijelo vrijeme na setu brojne lažne kopije scenarija. Stoga su bilo kakve informacije o filmu, van onih koje vidimo u foršpanima, podosta nepouzdane.

Stoga vam predlažemo da se fokusirate isključivo na takve uratke. Jer budimo iskreni, šansa da će itko proći i Marvelovo osiguranje, kao i njihov iznimno lukav plan s mnogo patvorenih scenarija iznimno malena.

A koji got točno scenarij bio istinit, zaplet svakog je isti. Osvetnici i njihovi saveznici moraju biti spremni žrtvovati sve kako bi porazili moćnog Thanosa prije nego što on svojim razaranjem i uništavanjem okonča svemir. Doduše, moramo se upitati koliko je to smislen plan, jer jednom kada uništite svemir, ništa drugo ne postoji...

Ali to bi značilo da ćemo koristiti logiku kod razmišljanja o superherojskim filmovima, a to ipak nije u redu.

U novom filmu o Osvetnicima glume gotovo svi glumci koji su glumili ikojeg superheroja u nekom Marvelovom filmu.

'Osvetnici: Rat beskonačnosti', u kina stiže krajem ovog mjeseca, 26. travnja te tako pokreće ljetnu blockbustersku sezonu već u travnju.

Tema: FILM